Perchè leggere questo articolo? Anna Bernardini De Pace, avvocato di Giambruno: “I fuori onda di Striscia? Era uno scherzo di cui tutte in studio erano consapevoli. Lui e Meloni geniali” Ora partono le querele a chi avrebbe diffamato il giornalista. Ma le colleghe dell’ex compagno della premier confermano o smentiscono?

“Giambruno aveva organizzato con tutti i colleghi e colleghe di Diario del giorno uno scherzo: voleva rappresentare il padrone sessuomane e il suo comportamento, erano tutti d’accordo, e per questo ora partiranno le cause“: è la spiazzante ricostruzione fornita dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace. Il giornalista Mediaset finito nella bufera per i famigerati fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia e per i suoi comportamenti con le colleghe in studio che erano parsi quantomeno inappropriati – e che gli sono costati la fine della relazione con la premier Giorgia Meloni – sarebbe insomma vittima di un gigantesco malinteso. Ed ora ha fatto causa a una ventina di giornalisti che, riferisce la sua legale, lo hanno diffamato dicendo “cose tremende di lui come padre, compagno e uomo”. Non a Striscia la Notizia, però. Perchè “è un programma di satira”.

Bernardini De Pace: “Meloni e Giambruno geniali. Stanno ancora insieme? Spero di sì, lui la ama”

Bernardini De Pace ha parlato della vicenda ieri sera a Milano alla presentazione del libro di Roberto Alessi ‘Tentazioni e Castighi’: “Erano tutti d’accordo niente e nessuno, soprattutto nessuna donna, si è scandalizzato, nessuno ha fatto denuncia, toccava, alludeva, faceva, eccetera. Era tutto uno scherzo”. E allora perchè la madre di sua figlia l’ha lasciato con un post su Instagram? L’avvocato lo ha spiegato ad Ansa: “Giorgia e Giambruno sono stati geniali perché così hanno chiuso la bocca a tutti. Lui sparendo dallo schermo e lei facendolo sparire da casa, tutto fatto per la ragion di Stato che doveva valere sulle ragioni personali. Un motivo in più per ammirare sia lei, sia lui”. Una messinscena della premier? La relazione tra i due continua? “Io non lo so, ma lo spero vivamente, perché lui è molto innamorato di lei”.

Giambruno, tutto uno scherzo. Le colleghe confermano?

Dovesse proseguire l’iter delle querele ai giornalisti, sarà interessante vedere se saranno interpellate le colleghe di redazione di Giambruno e se confermeranno la versione dello scherzo. Fosse così, però, perchè non dirlo pubblicamente molto, molto prima?