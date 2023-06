La morte di Berlusconi, la BBC fa riferimento a scandali sessuali e corruzione del Cavaliere: le reazioni della stampa estera

La morte di Berlusconi ha fatto, ovviamente, il giro del mondo. Ha colpito come ha dato la notizia la BBC mettendo in risalto gli scandali che hanno visto protagonista in vita il leader di Forza Italia. Ecco i titoli anche delle altre testate estere.

La morte di Berlusconi, la BBC fa riferimento a scandali sessuali e corruzione del Cavaliere

“Silvio Berlusconi, l’ex premier italiano che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni”, con queste parole su Twitter la BBC ha dato la notizia della morte del leader di Forza Italia. Colpisce il voler mettere in evidenza nel dare la notizia il riferimento a scandali sessuali e corruzione che hanno colpito in vita il Cavaliere.

Silvio Berlusconi, the former Italian PM who bounced back from sex scandals and corruption allegations, dies at 86 https://t.co/xE0bbJqesC — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 12, 2023

Le reazioni della stampa estera

Diverse e tante le reazioni dalla stampa estera. Tra i primi a pubblicare la notizia della morte dall’estero sono state le agenzie russe Tass e Ria Novosti, seguite da Bbc, The Times, Financial Times, Le Monde, i giornali spagnoli El Mundo ed El Pais. La Efe che parla di “personaggio chiave della politica italiana”, mentre l’Afp ricorda che era stato “soprannominato l’immortale per la sua longevità politica, un imprenditore audace e innovativo che ha inventato la televisione commerciale con le paillettes, politico e uomo d’affari che è riuscito a schivare ogni tipo di turbolenza”.

