Vacanze digital detox: in ferie dicendo addio al wifi

Dove vivere una vacanza offline? La prima isola digital detox al mondo è in Finlandia, ma ci sono molti posti dove ci si può “ritirare” per una vacanza all’insegna della rigenerazione

Ogni estate milioni di persone condividono online le foto dei loro viaggi e delle loro vacanze. Ma per chi ha voglia di staccare la spina ed è stanco di condividere le proprie ferie su Instagram o – peggio – di controllare fastidiose email di lavoro mentre dovrebbe essere off, è il momento di dire basta, scegliere una meta dove dimenticare lo smartphone almeno per qualche giorno e godersi un soggiorno digital detox.

Vacanza digital detox sull’isola di Ulko-Tammio in Finlandia

Come l’isola di Ulko-Tammio in Finlandia, una piccola striscia di terra, lambita dal mare, che si è dichiarata zona “libera da telefoni”. Qui i visitatori sono invitati a spegnere i dispositivi per vivere un’esperienza immersiva e purificante nella natura del Parco Nazionale del Golfo della Finlandia orientale.

“Le persone non sono fatte per stare incollate agli schermi tutto il tempo. Anche un breve detox digitale può essere utile per migliorare il benessere personale e alleviare i sintomi di ansia e depressione”, afferma Terhi Mustonen, psicologa e responsabile dei programmi Limitless Gaming e Limitless Social Media presso la Fondazione Sosped. Per questo, l’isola di Ulko-Tammio, al largo della costa di Hamina, quest’estate sarà un’area libera dai telefoni.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“L’obiettivo ultimo della campagna è molto semplice: spegnere lo smartphone, fermarsi e vivere il momento godendosi veramente le isole e la loro straordinaria bellezza”, spiega Mats Selin dell’ente turistico regionale Visit Kotka-Hamina.

(P.s. per i più ansiosi: niente paura, l’isola è comunque coperta da una rete mobile)

Digital detox? C’è la startup “Logout Livenow”

L’isola finlandese non è l’unico posto dove vivere una vacanza digital detox. Ci sono molti hotel, per esempio, in Italia e in tutto il mondo, che offrono soggiorni “no wifi, senza contare che nel nostro Paese è nata anche una startup dedicata alla disintossicazione digitale, “Logout Livenow”, ovvero “Disconnetti, vivi ora”. “Organizziamo e coordiniamo esperienze Digital Detox di una o più giorni che si svolgono in fantastiche location immerse nella natura dislocate in tutta la Sardegna. L’obiettivo dei Digital Detox non è quello di eliminare la tecnologia dalla nostra vita bensì di staccare per un periodo e imparare ad utilizzarla più consapevolmente nella vita quotidiana”.

Come organizzare una vacanza digital detox da soli

In ogni caso, la vacanza digital detox si può organizzare anche da soli, in luoghi che non si sono ufficialmente dichiarati wifi free: basta scegliere località adatte e, soprattutto, metterci una buona dose di buona volontà. Per esempio, isole remote e poco sviluppate o grandi parchi nazionali, dove l’accesso a Internet e la copertura telefonica possono essere limitati, oppure rifugi di montagna, campeggi in luoghi selvaggi, cottage in campagna e borghi isolati, come quello di Lollove a Nuoro, dove immergersi nella bellezza della natura senza la tentazione di controllare costantemente lo smartphone.

Meditare ad alta quota

Infine, si può partecipare a un ritiro spirituale oppure a una vacanza all’insegna dello yoga e della meditazione, come Mindful.Latemar, il primo sentiero immersivo di mindfulness realizzato sulle Alpi. Una nuova esperienza che mira a promuovere la pratica della capacità, sempre più necessaria, di essere presenti e consapevoli nel qui e ora. Lo scenario, certo, favorisce: mentre si riflette, lo sguardo si perde nella Val d’Ega, in provincia di Bolzano, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco.