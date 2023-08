Chi è Marco Togni, il tiktoker che guida gli italiani alla scoperta del Giappone

Dal 29 aprile 2023 per visitare il Giappone non sono più richiesti certificati vaccinali o specifici moduli (Visit Japan Web), quindi via libera al turismo verso il paese del Sol Levante, meta da sempre molto amata dagli italiani. Lo sa bene Marco Togni, che ha deciso di trasferirsi a Tokyo, diventando un punto di riferimento per i visitatori.

Chi è Marco Togni: età, moglie, lavoro

Marco Togni, scrittore, blogger, youtuber e fotografo professionista, è nato a Trento e ha trascorso la maggior parte della sua vita a Rovereto, prima di prendere la decisione di stabilirsi definitivamente a Tokyo. Come mai?

“Nel 2004, a 18 anni, per caso, ho deciso di andare in Giappone”, racconta. “Mi ha fatto schifo. Poi in realtà al mio ritorno ho iniziato ad informarmi meglio ed ho capito che non era tanto male. Ho voluto ritornarci dopo 2 anni ed è stato un viaggio fantastico”. Da lì è tornato un’infinità di volte. “Ho sempre viaggiato da solo, finché ho creato GiappoTour”. Alla fine si è trasferito e si è anche sposato: “E’ un Paese veramente stupendo. Del Giappone, oltre a mia moglie, mi piacciono il cibo, le metropoli, la natura, la totale sicurezza, l’educazione, la pulizia”.

Marco Togni, da Youtube a TikTok

Sul sito di Marco Togni, che con le sue guide aiuto ogni anno decine di migliaia di italiani a viaggiare in Giappone, si possono trovare migliaia di articoli, decine di migliaia di foto e centinaia di video, così come sui vari social, dove ha un seguito di oltre 2 milioni di follower.

In particolare, il suo canale YouTube conta più di 580.000 iscritti: “Ho il privilegio di essere uno dei pionieri di YouTube Italia, avendo caricato il mio primo video girato in Giappone nel 2006”, racconta. “Grazie alla mia presenza su YouTube, ho avuto l’opportunità di conoscere molte persone e collaborare con diverse realtà per promuovere varie zone del Giappone”.

Da YouTube a TikTok il passo è breve: qui i follower sono quasi 913.000 (20,8 i milioni di ‘mi piace’), a cui si aggiungono oltre 500.000 follower su Facebook e oltre 200.000 su Instagram.

Marco Togni: libri

Tre i libri pubblicati da Marco Togni: “Giappone: la mia guida di viaggio” (2023), “Giappone Spettacularis” (2021) e “Instant Giapponese” (2018), con la casa editrice Gribaudo-Feltrinelli, disponibili in tutte le librerie d’Italia e su Amazon.

Marco Togni e i segreti del Giappone

Scrollare la bacheca di Marco Togni, che si tratti di TikTok, YouTube o Instagram, è come fare un divertente viaggio a distanza a Tokyo (lui vive nel quartiere di Shibuya) e dintorni. Per esempio, sapevate che i giapponesi prima fanno la doccia e poi il bagno nella vasca? Sì, perché la prima serve a lavarsi, il secondo a rilassarsi. E a quel punto la stessa acqua viene utilizzata da tutti i membri della famiglia…