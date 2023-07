E’ ora di meditare (in vacanza): sulle Alpi il primo sentiero immersivo di mindfulness 

Quando arriva l’estate si sente proprio il bisogno di staccare, dopo un anno intero di lavoro. Ma spesso non basta andare a sdraiarsi sotto l’ombrellone oppure trascorrere qualche giorno al fresco in montagna. Sempre più persone cercano una vacanza che sia davvero rigenerante e permetta poi di ripartire avendo ricaricato le energie dal profondo ed avendo messo a fuoco meglio gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Mindful.Latemar: meditare ad alta quota

Nasce per rispondere a questa esigenza Mindful.Latemar, il primo sentiero immersivo di mindfulness realizzato sulle Alpi, inaugurato lo scorso 7 luglio. Una nuova esperienza che mira a promuovere la pratica della capacità, sempre più necessaria, di essere presenti e consapevoli nel qui e ora. Lo scenario, certo, favorisce: mentre si riflette, lo sguardo si perde nella Val d’Ega, in provincia di Bolzano, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco.

Mindful.Latemar prevede 18 esercizi specifici lungo il sentiero circolare sul monte Golfrion: un luogo iconico, perché è un esempio di rinascita e resilienza dopo la tempesta Vaia del novembre 2018, quando un fortissimo vento caldo di scirocco, soffiando tra i 100 e i 200 km/h per diverse ore, provocò la caduta di milioni di alberi.

In questo spazio ricco di significati a 1872 metri di altitudine, ciascuno può ritrovarsi e ritrovare il proprio baricentro, all’insegna del benessere psicofisiologico, rallentando ed ascoltando il proprio respiro.

Mindfulness per ritrovare se stessi

Il percorso, ideato da Thomas Bernagozzi, psicologo del benessere ed istruttore di mindfulness, mostra come, attraverso un apprendimento esperienziale associato alle tecniche di meditazione, sarà possibile imparare a riaddestrare la propria attenzione, creando un momento di cura per sé stessi e per gli altri.

La novità del progetto sta nel fatto che il percorso può essere praticato anche in autonomia scaricando l’apposita app gratuita, dotandosi di tappetino, auricolari e cellulare carico. Per arrivare bisogna partire da Obereggen con la cabinovia Ochsenweide o da Predazzo, servendosi della cabinovia e della seggiovia fino al Passo Feudo, e da Pampeago con la seggiovia Latemar, proseguendo a piedi per circa un’ora lungo i sentieri del Latemarium.

Yoga e mindfulness in vacanza

Quella della Val d’Ega non è comunque l’unica zona dove è possibile trascorrere una vacanza alla ricerca del proprio equilibrio: sono sempre più numerose le strutture e le associazioni che propongono questo tipo di esperienza, in Italia e all’estero. Per esempio, dal 7 al 13 agosto si terrà la Yoga Holyday Positano, organizzata da Samadhi Seveso and Yoga inspiral: la location sarà un’antica casa rurale interamente ristrutturata nel rispetto paesaggistico e naturale posta su di una collina di tre ettari coltivati ad agrumi ed ulivi centenari, un luogo incontaminato con una vista mozzafiato sulla Costiera Amalfitana.

Spostandosi più a sud, a Zollino, in provincia di Lecce, si può soggiornare presso l’agriturismo biologico Agricola Samadhi, dove durante “Yoga in Salento” organizza corsi tutto l’anno con la partecipazione di maestri provenienti da ogni parte del mondo.

Spostandosi verso la Sicilia, a Filicudi, quindi immersi in un altro magnifico scenario, si possono praticare gli esercizi dell’antico hatha yoga insieme all’associazione Yoga Filicudi.

Non solo mare. NaturYoga® organizza percorsi evolutivi in Piemonte, sulle Alpi Cozie, in particolare a Oulx dal 12 al 18 agosto (ma anche in altre date), dove è prevista anche la partecipazione di esperti in numerologia, naturopatia, kinesiologia, astronomia e nutrizione.

Numerose le possibilità anche in centro Italia. Dal weekend all’insegna del forest bathing dall’1 al 3 settembre, tra i Monti Sibillini marchigiani, organizzato da Società Selvatica con l’Università di Padova, alla Libera Università di Alcatraz, in località Santa Cristina a Gubbio, di proprietà di Jacopo Fo, che nel periodo estivo organizza spesso ritiri yogici.

Per chi vuole andare all’estero, c’è il Bravo Yoga & Meditation: una settimana insieme a esperti di yoga, meditazione e mindfulness al Bravo Naxos Imperial, dal 15 al 22 settembre 2023, sull’isola greca di Naxos, nel cuore delle Cicladi, dove si trova una delle spiagge greche più belle, Agios Prokopios.