Bluesky: cos’è e come funziona il nuovo social, il Twitter vintage che piace

Nell’ultimo anno 6 americani su 10 hanno preso una pausa da questo social network, secondo un sondaggio del centro studi Pew Research condotto su 10.701 utenti. Effetto Musk: da quando ha cominciato le trattative per comprarsi Twitter, è stato un fuggi fuggi. Non solo: studiando il comportamento effettivo di 1.002 degli utenti più attivi, è stato riscontrato un calo del 25% del numero medio di tweet nei mesi successivi all’acquisizione nell’ottobre 2022 da parte del magnate americano, che ha appena nominato un nuovo Ceo, Linda Yaccarino.

E così, mentre Twitter si prepara ad abbandonare la sua essenza originaria per essere trasformato in una app multiservizi sullo stile della cinese WeChat, molti iscritti cercano un’alternativa. Prima c’è stato il momento di popolarità Mastodon, poi quello di Post ed ora quello di Bluesky, il ‘nuovo Twitter’ sostenuto nientemeno che dal co-fondatore del social network dei cinguettii, Jack Dorsey.

Like our approach to algorithmic choice, our approach to moderation allows for an ecosystem of third-party providers.

Moderation should be a composable, customizable piece that can be layered into your experience. https://t.co/KJHtHOHSPX

— bluesky (@bluesky) April 14, 2023