Singles’ Day, quanto costano le app di dating? Tariffe a confronto

In Italia i single sono in continuo aumento: secondo gli ultimi dati Istat, lo è un italiano su 3, esattamente oltre il 33% della popolazione. A loro, oltre al giorno di San Faustino (15 febbraio), è dedicato il Single’s Day, che ricorre l’11 novembre: sostanzialmente uno dei più grandi eventi di shopping online al mondo.

Tra gli acquisti che si possono fare in questa Giornata dei Single c’è anche un abbonamento a una delle sempre più diffuse app di dating, che stanno vivendo un vero e proprio boom. Ma come scegliere quella giusta in un panorama che è sempre più variegato? Perché ognuna ha delle caratteristiche specifiche, a seconda dell’obiettivo che gli utenti si pongono: relazione lunga e significativa, rapporto occasionale e meno impegnativo o avventura di una sola sera?



Single e app di dating: avventura o storia seria?

Premesso che comunque molte app possono svolgere più di una funzione allo stesso tempo, come spiega QualeScegliere.it, di solito è possibile capire l’orientamento o la visione osservando la modalità di matching proposta dall’applicazione, ovvero il modo in cui all’utente vengono suggeriti profili potenzialmente interessanti.

In pratica, le app più improntate al divertimento e al gioco baseranno la scelta in primis sulle foto del profilo, segno che l’aspetto fisico è l’elemento determinante. Solitamente queste app danno anche l’opportunità di aggiungere alcune righe sulla propria personalità, interessi e professione, ma la selezione avverrà principalmente sulla base di una serie di immagini.

Le app ideate per chi è alla ricerca di una relazione più profonda, invece, sono basate spesso su un sistema di affinità più complesso. Una volta registrato, l’utente compilerà un test o un questionario e, grazie a un sofisticato algoritmo, l’app mostrerà i profili con cui ha una maggiore affinità, espressa talvolta in percentuale. Oltre che a trovare persone con un potenziale per una relazione duratura, questo sistema può aiutare a scoprire persone con gli stessi interessi e stabilire nuove amicizie.

Singles’ Day: le migliori app per il dating

Tinder: app più nota

Grazie a oltre 50 milioni di utenti, Tinder è l’opzione migliore per chi cerca connessioni rapide anche se prevalentemente occasionali. È indicata per utenti tra i 20 e i 40 anni e sono disponibili abbonamenti a partire da 1,83 €/settimana.

Punti di forza: ampio bacino di utenti, interfaccia veloce e intuitiva, diverse opzioni di abbonamento.

Punti di debolezza: criteri di selezione piuttosto superficiali.

Lovepedia: app con il miglior rapporto qualità-prezzo

È ideale sia per chi è alla ricerca di relazioni occasioni, sia per coloro che cercano una situazione stabile ed è utilizzata da utenti 18-50enni. Il costo di abbonamento parte da 10,90 €/mese, tuttavia non è prevista la verifica del profilo.

Punti di forza: facilità di utilizzo.

Punti di debolezza: pubblicità.

Boo: app migliore

Ha un sistema di matching basato su test di personalità e si distingue particolarmente per le diverse possibilità di entrare in contatto. Ha un approccio molto simile ai social con la possibilità di caricare contenuti personali ed è ideale per chi cerca qualunque tipo di relazione (18-30 anni). Sono disponibili abbonamenti a partire da 10€/mese.

Punti di forza: test di personalità, verifica del profilo, tante possibilità di contatto, contenuti personali come sui classici social.

Punti di debolezza: sistema a crediti che penalizza chi interagisce meno.

Meetic: app per relazioni serie

Ideata per chi cerca relazioni stabili (utenti 30-60enni), Meetic, oltre a facilitare incontri online, organizza anche eventi dal vivo per favorire nuove connessioni. Con un abbonamento di 9,99 €/mese è un’ottima opzione per chi desidera investire in qualcosa di duraturo.

Punti di forza: eventi locali organizzati, buon sistema di matching.

Punti di debolezza: abbonamento obbligatorio.

Hinge: app più innovativa

Il sistema di matching di Hinge è basato su un algoritmo che apprende passo dopo passo dai “like” inviati. Per utenti alla ricerca di una relazione importante con età compresa tra i 20 e i 50 anni. Abbonamenti a partire da 12,49 €/mese.

Punti di forza: profilo personalizzabile, anche con clip audio e video.

Punti di debolezza: molte funzioni sono solo per gli abbonati.