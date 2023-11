Va’ dove ti porta lo stress: il weekend lungo lo suggerisce lo psicologo

Vacanza anti-stress? Non scegliete a caso, perché per ognuno c’è una meta più indicata delle altre, in base alle proprie esigenze. Parola di psicologo

Un hotel rurale in montagna, un fine settimana all’insegna del benessere oppure una fuga al mare? Quando lo stress si fa sentire, ci sono diversi modi per staccare la spina e fare una pausa dagli impegni lavorativi e dai ritmi cittadini: spesso, infatti, è sufficiente prendersi qualche giorno per ritrovare il benessere di corpo e mente. Ma come capire la meta più adatta per ognuno?

Con la collaborazione del Dr. Giuseppe Iannone, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo, che si occupa della diagnosi e cura di ansia e panico, gli esperti della piattaforma di viaggi Flappin’, hanno preparato una lista speciale, in cui la scelta di una determinata tipologia di viaggio è in grado di rivelare un aspetto della personalità del viaggiatore, e viceversa.

Weekend lungo nella natura

Un hotel di campagna per dimenticare il rumore e il traffico della città, fare lunghe camminate o escursioni a cavallo immersi nella natura, respirare aria fresca e pulita, ammirare paesaggi naturali e ritrovare un ritmo lento e calmo. Questo tipo di destinazione è indicato per chi ha bisogno di silenzio e di momenti di introspezione, da solo o in coppia.

«Queste persone spesso sono avventurose, amano l’aria aperta e cercano di scappare dalla frenesia della vita quotidiana per riconnettersi con se stesse e con la natura circostante – spiega Giuseppe Iannone -. Sono solitamente appassionate di attività all’aperto come trekking, campeggio o escursioni, e trovano gioia nella semplicità e nell’armonia che l’ambiente offre».

Fuga relax

Di fronte allo stress quotidiano c’è chi ama immergersi nella natura e chi, invece, preferisce concentrarsi su se stesso, prendendosi cura del proprio corpo e della propria mente. La meta ideale in questo caso è un hotel con spa all inclusive, luogo adatto a chi ha ben chiara l’importanza del proprio stato di salute e dedica molto tempo e spazio alle proprie necessità. Massaggi, bagno turco, saune, piscine e circuiti termali sono gli ingredienti per vivere un’esperienza rilassante a 360 gradi e per ritrovare la pace e l’armonia.

Secondo lo psicologo «chi sceglie una vacanza in spa solitamente mostra una predilezione per il benessere e il relax. Queste persone tendono ad essere orientate al self-care e prediligono un ambiente tranquillo e lussuoso per rigenerare mente e corpo. Sono spesso alla ricerca di momenti di pace e fuga dallo stress quotidiano», da sole oppure con pochi e selezionati amici.

Charme di coppia

Dormire in affascinanti hotel per una perfetta fuga a due. La mini vacanza romantica di solito si sceglie per celebrare un’occasione importante, concentrandosi sull’armonia di coppia, che magari può risentire dello stress quotidiano. È il modo ideale per regalare a se stessi e al proprio partner un momento unico, liberandosi dai soliti impegni. Di solito chi predilige questo genere di esperienze è ematico ed altruista ed ha come obiettivo quello di far star bene e soddisfare le esigenze degli altri. «Queste persone tendono a essere sentimentali, appassionate e desiderose di creare momenti speciali con il proprio partner, mostrando una predilezione per luoghi romantici e ricerca di intimità durante le loro vacanze», dice Iannone.

Venezia, per esempio, è una delle tante città del Belpaese scelte da turisti di tutto il mondo che, oltre ad apprezzare l’architettura e la storia, prediligono la fuga romantica, sapendo di poter fare un giro in gondola in coppia al tramonto, perdersi nelle magiche calli della città o cenare in un ristorante famoso sulla laguna.

Mare contro il burnout

Soprattutto per chi è abituato a vivere in città caotiche, concedersi un paio di giorni in un hotel a pochi minuti dalla spiaggia rappresenta una vera e propria fuga dalla realtà. Un modo veloce per godere di una mini-vacanza a tutti gli effetti: è risaputo che i benefici del mare e del sole sono notevoli ed offrono un giovamento in tutti i sensi. A scegliere questi viaggi di solito sono persone che durante l’anno soffrono di burnout o di sovraccarichi emozionali e fisici, e per poter recuperare energie hanno l’esigenza di catapultarsi in uno scenario completamente diverso rispetto a quello quotidiano a cui sono abituate.

«Solitamente, chi sceglie una vacanza in spiaggia ha una personalità predisposta alla socializzazione e al piacere del tempo libero, apprezza il contatto con la natura e le attività all’aperto. Queste persone tendono a essere rilassate, amanti del comfort e dell’armonia, e trovano nel sole, nel mare e nella spiaggia un rifugio ideale per rinnovare energie e liberarsi dallo stress quotidiano», conclude lo psicologo.

Perché non pensare a un fine settimana a novembre a Maiorca, l’isola più grande delle Baleari? A poche ore dai principali aeroporti italiani, la perla del Mediterraneo gode di un clima mite durante tutto l’anno.