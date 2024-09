Addio Tinder, ora ci si incontra al supermercato: ecco come flirtare tra single

Siamo stufi delle app di dating online? Qua e là, nelle conversazioni, pare proprio affiorare una certa stanchezza: queste piattaforme per trovare l’anima gemella sono diventate ormai più impegnative di una ricerca lavoro. Troppo tempo per selezionare i profili interessanti, troppi contatti che non vanno a buon fine, troppo impegno anche nel dover presentare se stessi, manco si trattasse di scrivere il cv per un colloquio. Il virtuale è faticoso e rende poco. Così sempre più persone stanno pensando di tornare alla tradizione (finalmente): incontrarsi di persona, guardarsi negli occhi, presentarsi stringendosi la mano. Ne abbiamo già parlato a proposito del Lisdoonvarna Matchmaking Festival, la grande festa dei single che viene organizzata in Irlanda a settembre, ma contemporaneamente un nuovo trend TikTok, lanciato dall’attrice e umorista spagnola Vivy Lin, rimbalza dalla Spagna all’Italia: il dating al supermercato.

Single al supermercato: il nuovo trend Tiktok

Ebbene sì, una moda di cui si era già parlato anni fa anche nel nostro Paese (lì si trattava di Esselunga) prima che esplodesse la passione per Tinder&co. Era però una di quelle leggende metropolitane che non si è mai capito se fossero vere… Incontrarsi la sera tardi tra le corsie di verdure, pesce e latticini, con un carrello della spesa riempito ad hoc per farsi riconoscere. Oggi, nel 2024, è il momento di mettere davvero in atto questa strategia e vedere se funziona. Lo stanno facendo i nostri cugini spagnoli, che hanno chiamato questo trend “Ligar en Mercadona (nota catena di supermercati iberici, ndr)”, che in sostanza si può tradurre come “Flirtare al supermercato”.

Flirtare tra single al supermercato: le regole

Per chi ha voglia di buttarsi nella mischia, c’è tutto un codice di regole da seguire per non sbagliare, tra ananas capovolti, mazzi di chiavi tintinnanti e cespi di lattuga. L’orario del cosiddetto “Hacendado Tinder” (letteralmente “Tinder contadino”) scatta tra le 19:00 e le 20:00. Chiunque voglia partecipare deve mettere una serie di prodotti nel carrello per far sapere agli altri le proprie intenzioni, proprio sulla nota piattaforma online: si è in cerca di incontri occasionali o di una relazione seria? E poi, il like è corrisposto o meno?

Passando dal virtuale al reale, tutti questi messaggi si traducono in gesti precisi. Cosa devi fare? Il primo passo è mettere un ananas capovolto in uno dei due angoli del carrello che ti stanno più vicini. Poi devi dirigerti verso la corsia dei vini, se hai più di 40 anni (tra 19 e 25 vai ai surgelati, tra 25 e 40 al pesce), altrimenti per trovare altre persone con ananas capovolti. Se una di loro ti piace, allora devi sbattere (gentilmente) il ​​tuo carrello contro il suo, segno che vorresti iniziare a chiacchierare. Se il desiderio è reciproco, l’altra persona urterà a sua volta il tuo carrello oppure semplicemente inizierà a parlarti.

Addio Tiktok, il dating al supermercato è meglio

Attenzione, però. Non è così semplice. Prima di urtare il carrello altrui, meglio controllare che cosa contiene, oltre al famigerato ananas capovolto. Ci sono altri articoli che potrebbero fornire indicazioni preziose sulla possibile futura dolce metà. Ad esempio, se vedi cioccolatini o in generale dolci, significa che sta cercando un incontro romantico, se vedi barattoli di legumi una relazione a lungo termine o qualcosa anche di più serio, se vedi lattuga o cibi pronti, significa che sta cercando qualcosa di più “informale”.

E ancora, altri suggerimenti: se tieni in mano un mazzo di chiavi e lo fai tintinnare è una conferma che stai prendendo parte al gioco, nel caso qualcuno avesse dei dubbi. Se vuoi essere ancora più esplicito con l’altra persona, metti “per sbaglio” un barattolo di gazpacho nel suo carrello: non potrà far finta di non aver capito. Ultima nota: se cambi supermercato, e vai da Lidl, anticipa l’orario alle 18 e comincia il gioco con un’anguria.