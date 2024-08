Altro che dating: i single si incontrano al Lisdoonvarna  Matchmaking Festival

Ogni anno, nella pittoresca cittadina di Lisdoonvarna, sulla costa occidentale dell’Irlanda, in particolare lungo la spettacolare Wild Atlantic Way, si tiene uno degli eventi più caratteristici del Paese: il Lisdoonvarna Matchmaking Festival, che dura per tutto il mese di settembre, attirando migliaia di visitatori da tutto il mondo, desiderosi di vivere un’esperienza all’insegna di tradizione, musica e, soprattutto, amore. Grazie alle numerose attività di socializzazione, è un’insolita opportunità per incontrarsi e conoscere con altre persone, e forse anche per trovare la propria anima gemella.

Il matchmaking, una tradizione centenaria

Il festival affonda le sue radici XIX secolo, quando il matchmaking (letteralmente “abbinamento”), ovvero la pratica dei matrimoni combinati, era un’abitudine piuttosto diffusa nelle aree rurali d’Irlanda. All’epoca, agricoltori e pastori, spesso isolati e impegnati nel lavoro nei campi, per trovare la propria futura moglie si affidavano ad alcune persone specializzate nel favorire e organizzare la nascita di nuove coppie. Fu così che con il tempo Lisdoonvarna, grazie alla sua posizione geograficamente centrale e anche alla sua offerta attrattiva in quanto centro termale, divenne il luogo di incontro ideale per gli aspiranti fidanzati.

Chi è il matchmaker Willie Daly

Alle origini del festival c’è Willie Daly, il più famoso matchmaker d’Irlanda, che continua a portare avanti l’antico mestiere di famiglia insieme alle sue figlie (tutti insieme nel post Instagram). Con il suo leggendario manuale degli abbinamenti, che si dice contenga i segreti di migliaia di coppie formatesi nel corso dei decenni, è una figura iconica di questo evento: la leggenda narra anche che chiunque tocchi il suo “libro fortunato” con entrambe le mani, entro sei mesi convolerà a nozze. Questo cupido contemporaneo accoglie i visitatori, che possono interpellarlo per una consulenza personalizzata, con il suo motto: “L’amore aspetta tutti, va solo trovato. Quando accade, è un’emozione bellissima”.

Lisdoonvarna Matchmaking Festival? Altro che dating…

Oltre alla ricerca dell’anima gemella, il festival è noto per la sua vivace atmosfera di festa. E così anche nel 2024, per quattro weekend di seguito, dall’1 al 30 settembre, Lisdoonvarna si trasformerà in un grande luogo di intrattenimento con musica tradizionale irlandese, cene e feste che durano fino a tarda notte. Pub e locali sono affollati di gente che balla a ritmo di musica, in un ambiente caloroso e accogliente.

Il festival attira persone di tutte le età e provenienze, dai giovani in cerca di una relazione, agli anziani che sperano in una seconda occasione. Che cosa li accomuna? La preferenza per l’incontro face to face anziché attraverso le ormai diffusissime app di dating. Negli ultimi anni, il festival si è modernizzato per stare al passo con i tempo, includendo nel suo programma anche eventi per la comunità LGBTQ+, in particolare il cosiddetto “Outing Festival”, un’estensione del Matchmaking Festival dedicata all’amore senza confini.

Lisdoonvarna Matchmaking Festival: non solo single

Infine… non solo single. Il Lisdoonvarna Matchmaking Festival non è solo un evento romantico, ma una celebrazione della cultura e delle tradizioni irlandesi, adatto a chi è alla ricerca dell’amore, ma anche a chi vuole semplicemente vivere un assaggio dell’ospitalità e del fascino dell’Irlanda rurale.