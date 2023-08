“Mollo tutto e cambio vita”. Work life balance, scelta a sorpresa per lo chef stellato Michel Roux Jr. 

L’effetto pandemia è forse un po’ lontano, quando in tanti hanno mollato il lavoro con il fenomeno delle grandi dimissioni o quiet quitting. Ma l’onda lunga delle riflessioni nate in quel periodo continua a farsi sentire, anche in casi insospettabili. Come quello del famoso chef tv Michel Roux Jr., che ha annunciato che il suo ristorante londinese Le Gavroche, due stelle Michelin, chiuderà definitivamente i battenti a gennaio. Una scelta a sorpresa per il personaggio televisivo anglo-francese, che ha deciso di chiudere il locale di alta cucina, aperto da suo padre Albert Roux e dallo zio Michel Roux Sr. 56 anni fa, per trascorrere più tempo con la sua famiglia, come ha spiegato lui stesso.

Che cos’è Le Gavroche

Nipote, ma anche figlio d’arte, Michel Roux Jr. è l’erede di una lunga tradizione culinaria di famiglia. Dal 1991 gestisce il rinomato ristorante nel cuore di Mayfair, famoso per piatti d’autore come il Soufflé Suissesse. Il locale, che propone sia un menu degustazione che un ampio menu à la carte, prende il suo nome da un personaggio del romanzo “I miserabili” di Victor Hugo.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Era la fine degli Anni 50 quando sia suo padre che suo zio, originari della regione di Saône-et-Loire, decisero di mettere alla prova il loro talento nel Regno Unito. Albert, pasticciere e cuoco presso l’ambasciata britannica a Parigi, attraversò il Canale della Manica nel 1957, seguito presto dal fratello minore Michel, già chef di Cécile de Rothschild.

Nel 1967 il loro ristorante Le Gavroche prese vita a Sloane Square, con Albert ai fornelli e Michel in sala, trasferendosi poi nel 1981 nella sua attuale sede di Upper Brook Street. La prima stella Michelin, che è anche la prima assegnata nel Regno Unito, arriva nel 1974. Nel 1977 è la volta della seconda e nel 1982 della terza, un nuovo record oltre la Manica. Michel Roux Jr., oggi sessantatreenne, tuttavia perde la terza stella nel 1993.

Chi è Michel Roux Jr.

Roux è anche un volto noto della televisione, essendo stato ospite in programmi molto seguiti dagli inglesi e non solo, come Hell’s Kitchen, Masterchef South Africa e Food and Drink insieme a Gordon Ramsay. Tuttavia, il ruolo che lo ha reso famoso al grande pubblico è quello di giudice in MasterChef The Professionals.

Nell’autunno del 2019 ha condotto anche il programma “Il ristorante che non ti aspetti” su Sky, esplorando luoghi insoliti in tutta l’Inghilterra.

Michel è sposato con Giselle, cittadina francese che si occupa della contabilità del ristorante, ed è papa di Emily, che sta studiando per diventare chef. Sebbene non siano disponibili informazioni precise sul suo patrimonio, nel 2016, a causa di uno scandalo salariale dei suoi lavoratori, portato alla luce da un’inchiesta del Guardian, è emerso che il suo reddito ammontava a circa £ 250.000.

Work life balance: la scelta di Michel Roux Jr.

“So che questo sarà uno shock per molti di voi, quindi sappiate che questa decisione non è stata presa alla leggera”, ha scritto Roux Jr. in un comunicato stampa, spiegando che voleva “trovare il tempo per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata”.

“Le Gavroche significa così tanto, non solo per me e la famiglia Roux, ma per tutto il team Gavroche e per voi, i nostri ospiti, che siete diventati la nostra famiglia nel corso di così tanti anni”.

Ha continuato spiegando che la fine dell’attuale contratto di locazione dello stabilimento gli ha fornito “l’opportunità di valutare e considerare il futuro”, e ha ritenuto che ora fosse il momento giusto “per voltare pagina e andare avanti”.

Il futuro di Le Gavroche

Roux Jr. ha affermato che Le Gavroche chiuderà alla grande, dato che continua ad essere al completo ogni settimana. “Non vedo l’ora di accogliere il maggior numero possibile di voi nei prossimi mesi”, ha aggiunto. “Usciamo col botto”. Lo chef ha poi annunciato che il ristorante continuerà a vivere sotto forma di eventi pop-up. Una sorta di arrivederci sotto una nuova veste per il “locale che cambiato il volto della scena ristorativa del Regno Unito e di Londra, la cui eredità non ha eguali”. Secondo il sito ufficiale del ristorante, molti chef emergenti, tra cui Ramsay, Marco Pierre White e Marcus Wareing, si sono “guadagnati i galloni” nelle sue cucine negli oltre cinquant’anni dal suo lancio.