Chi è Gianluca Torre: su TikTok l’agente immobiliare di “Casa a prima vista”

“Seguimi: oggi ti porto in questa dimora di grande classe, super, eccezionale, fantastica, incredibile, imperdibile…”. Iniziano tutti così – più o meno – i video TikTok di Gianluca Torre, uno degli agenti immobiliari più famosi del web. Su TikTok ha oltre 193mila follower e 3,2 milioni di ‘Mi piace’, su Instagram lo seguono più di 308mila persone. “Agente immobiliare nella vita e in tv”, si definisce lui, sottolineando come la sua abilità nella comunicazione l’abbia portato ad andar ben oltre la vendita di case. Di lusso, rigorosamente. Se volete entrare nelle più belle abitazioni di Milano accettate sul suo invito: seguitelo. Ma prima vediamo meglio chi è.

Chi è Gianluca Torre: vita privata

Nato e cresciuto a Milano, Gianluca Torre, 55 anni, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nei primi Anni 90. Dopo una breve esperienza come consulente di direzione aziendale, entra nel mondo della pubblicità, degli eventi e del branded entertainment, ma nel 2018 lascia il settore per dedicarsi all’immobiliare: qui ha già mosso i primi passi come piccolo investitore, dedicandosi nel tempo libero ad acquistare immobili, sistemarli e rivenderli.

Nel 2019 Gianluca Torre entra a far parte del team di Engel & Völkers, diventando velocemente uno dei “top performer” di questo network internazionale di agenzie immobiliari. Si definisce una persona travolgente, solare e profonda. Ama la buona cucina, i viaggi, il clima caldo, la corsa e soprattutto la musica, tanto che, dopo aver preso lezioni di canto, si esibisce in diversi locali di Milano.

Case dai 700mila euro in su

Le doti comunicative acquisite nella prima parte del suo percorso professionale tornano più che utili a Gianluca Torre quando si tratta di vendere appartamenti: l’agente immobiliare tiktoker snocciola con nonchalance tutti i pregi degli immobili che vende, nella maggior parte dei casi di fascia altissima, di sicuro non a portata di studenti e lavoratori precari. “Mi piace riuscire a interpretare nel profondo i bisogni dei clienti proponendo soluzioni aderenti alle loro necessità e alle loro ambizioni. Allo stesso tempo per me è una soddisfazione far risaltare e raccontare gli aspetti caratterizzanti delle proprietà che mi vengono affidate, mettendone in evidenza i dettagli e l’essenza, in modo da giustificarne il vero valore, non soltanto economico”. Si parla spesso di case da almeno 200 metri quadri, con terrazzo e quattro o cinque stanze ai piani alti, oppure di soluzioni tra 70 e 100 metri quadrati, che comunque vanno dai 700mila euro in su.

#casaaprimavista #gianlucatorre ♬ suono originale – Gianluca TorReal Estate @gianlucatorre01 🏠 Appartamento capolavoro di grande charme in Via Vivaio Nel cuore del centro storico di Milano, in una delle vie più eleganti della città, si trova questo immobile di grande classe posto al 3° e 4° ed ultimo piano di un elegante stabile d’epoca appena restaurato nelle parti comuni. Questo iconico appartamento – dove lo spazio non è mai sprecato ed ogni angolo custodisce meravigliose sorprese – è stato progettato dal famoso architetto Buzzi per una contessa, nel secolo scorso. 🛏 2 camere 🛁 3 bagni 🏠 137 m² ✍ 2.000.000 € 🎥 Scopri virtual tour, foto e planimetria e contattaci per maggiori informazioni. Listing Agent: Gianluca Torre #immobiliare

Con Gianluca Torre è “Casa a prima vista”

La popolarità social è arrivata anche grazie alla tv perché Gianluca Torre è uno degli agenti immobiliari protagonisti del programma di Real Time “Casa a prima vista”, in cui mostra il lavoro che svolge tutti i giorni nella sua vita reale. Di recente è stato anche tra gli ospiti di “Che Tempo che fa” e di “Splendida Cornice”, in prima serata su Raitre, dove ha dimostrato a Geppi Cucciari come poter vendere un bugigattolo facendolo sembrare una reggia.

Non solo. Su Amazon Prime potete vedere Gianluca Torre, considerato anche l’agente immobiliare dei vip, nello spot virale della serie televisiva Fallout. Qui propone con la sua ironia l’acquisto di una casa nel Vault, ovvero il mondo sotterraneo tipico dello scenario post-apocalittico: un bellissimo bunker antiatomico, “adatto a qualsiasi esigenza… e calamità”, completo di “giardino serra in cui immergersi in bagni di luce artificiale”. Attenzione: Gianluca Torre potrebbe convincervi a comprarlo davvero!