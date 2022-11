Michele Lettera, esilarante doppiatore che commenta i disastri culinari su TikTok

“Da piccolo mi prendevano in giro a causa della mia voce ‘sottile’, quasi da bambina. Ora sono un doppiatore pubblicitario e voice over talent professionista con studio di registrazione disponibile 24/7”. Così si presenta Michele Lettera, che è anche docente di dizione e doppiaggio, sul suo sito Internet, dove elenca tutte le sue attività professionali, senza menzionare però il suo esilarante profilo TikTok, dove conta ben 304,7K follower e 8,3M di ‘mi piace’.

Perché ha così successo?

Chi è Michele Lettera

Di quella che poteva sembrare una debolezza, Michele Lettera ha fatto il suo punto di forza. Nato nel 1987 a Caserta, oggi residente a Napoli, ha iniziato a lavorare con la voce da ragazzino. “Stregato dalle voci ascoltate in tv, soprattutto quelle pubblicitarie, sognavo un giorno di potermi sostituire a una di quelle voci”, racconta. Da adolescente si è aggiunta la passione per i documentari: “I miei preferiti? Geo&Geo e SuperQuark”.

E’ la storia voce di quest’ultimo programma, quella di Claudio Capone e incantarlo e spingerlo sempre più verso la professione del doppiatore. “A 13 anni una malattia mi ha allontanato dal mio sogno, ma sono riuscito a tornare in carreggiata e ho iniziato a studiare per diventare un doppiatore”. Oggi Michele Lettera collabora con società di produzione audio e video, tv e radio, agenzie multimediali e internazionali, videomaker, prestando la sua voce a tante aziende famose – come Rai, Mediaset, Mercedes, Yamaha, Mitsubishi, Beck’s, Yamaha e tanti altri brand – ed insegna dizione, tenendo corsi anche online.

Come ricorda con una frase di Richard Strauss, “La voce è lo strumento più bello che esista, ma anche il più difficile da suonare”.

Michele Lettera su TikTok: i video esilaranti

Michele Lettera è però anche molto conosciuto sui social, da TikTok a Instagram, per i suoi divertentissimi video, in cui commenta con la sua voce impostata le video-ricette di altri utenti, che si improvvisano chef. Con tono serio e professionale, lui commenta i loro risultati culinari disastrosi, condendo il tutto con ironia ed allusioni sessuali, come nella sua rubrica “Cuocere in porno a 90 gradi”.

Il risultato? Tutto da ridere.

Qualche esempio? Il panino gigante Mc CC, ovvero MaCheCaCombini, realizzato dalla ‘signora col torcicollo’, per digerire il quale bisogna farsi “lanciare il Gaviscon dalla vicina del piano di sopra”. Oppure la storia dell’omino sottiletta (nomen omen, ci siamo capiti) e la leggenda del pianista sulla pizza, che stende l’impasto come stesse suonando la tastiera. Per non parlare poi della ricetta della “bambola gonfiabile avicola con cupolone” e di quella del “pannocchione di Lorena Bobbit“.

“Sei una risata per l’anima, sei un grande”, commentano gli utenti divertiti. Insomma, se è vero che TikTok è pieno di tanti “nuovi mostri“, come True-News vi ha già raccontato, è anche vero che sul social network ci sono anche tanti personaggi interessanti e divertenti da seguire, da Michele Lettera a Guido Mori.