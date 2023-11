Investire nel mattone? C’è Amedeo Iasci: influencer, anzi “formatore”, del real estate su Tiktok

“Tiktok è più reale, si può mostrare la vita vera, a differenza di Instagram che è molto più patinato. Io mi alzo al mattino e, senza problemi, faccio una diretta… spettinata, cosa che non farei su Instagram. Non mi definirei un influencer, però, anche se sicuramente in qualche modo influenzo le persone: mi piace vedermi più come un formatore, che condivide la sua esperienza, le sue ricerche, le sue riflessioni”. Così si presenta Amedeo Iasci, giovane imprenditore italiano, residente in America, attivo nel campo del real estate e sui social. Ma come è arrivato fin qui? True-news.it lo ha intervistato mentre si trova nella sua casa in Virginia, dove vive anche la sua famiglia.

Chi è Amedeo Iasci

Nato a Pavia, 28 anni, Amedeo Iasci si è laureato in Economia all’Università Luiss Guido Carli: fino a 21 anni ha abitato in diversi Paesi, come Italia, Germania, Hong Kong e Australia, per poi trasferirsi negli Stati Uniti 7 anni fa. Da allora ha una carriera avviata in campo immobiliare: “All’inizio del mio percorso professionale, in realtà, ho seguito la mia passione per le auto, lavorando prima in FCA e poi in Lamborghini, ma la sera già allora mi occupavo della mia seconda passione, quella per le case, diventata poi il mio lavoro principale”. Amedeo Iasci crede fermamente negli investimenti nel mattone: in particolare, su TikTok spiega come e quanto convegno rilevare vecchi immobili per poi ristrutturarli e metterli in affitto oppure rivenderli.

Il debutto su TikTok

Proprio il social di origine cinese oggi gli sta dando popolarità, grazie a quasi 575mila follower e 11,7 milioni di ‘mi piace’: “Ho creato il profilo nel 2021, ma ho iniziato ad aggiornarlo seriamente dal 2022. All’inizio mi rivolgevo soprattutto agli americani, spiegando loro come noi italiani, grazie ai nostri valori e al nostro senso della famiglia, all’estero ‘spacchiamo’, soprattutto in una società capitalista, fragile e fondamentalmente depressa come quella degli Stati Uniti”. E’ la metafora dell’ostrica, che vive aggrappata allo scoglio, come si racconta ne I Malavoglia: “Coloro che restano legati alle tradizioni patriarcali e al proprio nucleo familiare non si perdono e possono salvarsi. Chi invece si stacca dal proprio ambiente e dai valori della famiglia viene divorato dalla società del progresso come l’ostrica dal pesce vorace”.

L’obiettivo di lungo periodo

Col tempo sono arrivati anche molti follower italiani e oggi Amedeo lasci si rivolge a entrambi i pubblici: agli americani continua a raccontare l’italianità, il lifestyle, la moda e la cultura, mentre gli italiani sono interessati a ricevere consigli per gli investimenti. “Il mio obiettivo sul lungo periodo è quello di riuscire a costruire una community molto grande, almeno 10 milioni di persone, che mi possa supportare nel mio progetto di promuovere un mercato degli affitti no profit, in cui si affittano le case a costo e non a guadagno, per ridurre gli effetti delle speculazioni immobiliari che negli Stati Uniti rendono difficile avere alloggi a prezzi accessibili”.

Amedeo lasci è un fan, tra l’altro, dei centri urbani di dimensioni ridotte: “Sono stato in Italia per 3 mesi quest’estate e ho vissuto sempre in provincia, nonostante abbia una casa a Roma. Le città più piccole non sono sature, si vive meglio ed è più facile trovare lavoro”. L’attività nel campo del real estate da parte del giovane tiktoker si estende anche al nostro paese, come lui stesso racconta sul suo profilo: “Affitto case in Italia agli americani che vogliono prendere la cittadinanza, essendo discendenti di italiani: in questo modo mi sono ritagliato una piccola nicchia di business”.

Da TikTok agli altri social

Non solo TikTok, comunque. lasci è presente anche su Instagram, dove mostra soprattutto la sua attività come modello, e su Youtube, dove è più focalizzato sulla finanza e sulla possibilità di portare avanti un dibattito: “Creo video di attualità in cui metto a confronto punti di vista diversi, sapendo che le persone seguiranno il contenuto fino in fondo, anziché scrollare la bacheca come si fa su altri social. Su TikTok, per esempio, uso tono molto più forti, quasi aggressivi, per catturare l’interesse delle persone. Di solito inizio mandando a quel paese qualcuno su un certo tema, e poi spiego la mia posizione”. Infine, chi vuole può prenotare una sessione di consulenza diretta con Iasci, dal real estate all’imprenditorialità, dai social alla contabilità americana. “Metto a disposizione la mia esperienza in modo molto diretto, senza filtri. In questo senso mi sento più un formatore che un influencer, immagine che associo più ad altri settor, come quello della moda o del lifestyle”.