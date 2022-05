Quanto vale la vecchia tecnologia? Col #retrotech un tesoro in soffitta

Quanto vale la vecchia tecnologia che non buttiamo da anni o persino da decenni? Ecco il valore attuale di una Polaroid, un computer Ibm, un walkman e molti altri oggetti

Avete ancora uno di questi oggetti simbolo della vecchia tecnologia, considerati un tempo all’avanguardia e oggi pezzi da collezionismo? Potreste possedere un piccolo tesoro, dimenticato in quel vecchio cassetto o addirittura sepolto sotto la polvere in cantina. Parola del sito web Ebuyer, rivenditore indipendente di elettronica di consumo del Regno Unito, che ha calcolato il possibile costo di questi oggetti aggiornato ad oggi, quindi considerando anche l’aumento dell’inflazione. Vediamo allora pezzo per pezzo: quanto vale la vecchia tecnologia oggi?

Quanto vale la vecchia tecnologia: le cifre

A valere di più sono naturalmente le edizioni limitate, che attraggono gli appassionati di vecchia tecnologia. Su TikTok c’è persino un hashtag virale dedicato: #retrotech, utilizzato da chi pubblica video di vecchi telefoni, computer di un tempo, console per i giochi che i giovani di oggi non si immaginano nemmeno.

Quanto vale un vecchio walkman

Come il walkman, oggetto sconosciuto alle giovani generazioni ormai abituate all’iPod. Eppure qualche decennio fa (fu la Sony a lanciarlo negli Anni Settanta) giravamo tutti con quelle cuffie sulle orecchie per ascoltare le musicassette.

Oggi il pezzo da collezione più costoso è il Signature Series Walkman Digital Music Player: vale oltre 3 mila dollari.

Quanto vale il Tamagotchi oggi

Il giapponese Tamagotchi uno dei giochi più famosi e popolari degli anni ’90: un animale domestico virtuale la cui esistenza dipende dalle cure del proprietario. Chi ne ha ancora uno nel cassetto di casa può ricavarne una fortuna: oltre 300 euro.

Quanto vale il Game Boy di Nintendo

E il Game Boy di Nintendo? Negli anni Novanta ne sono stati venduti 200 milioni, secondo le stime. Oggi chi possiede ancora una delle versioni più rare di questa console, il Pokemon Game Boy Advance SP Charizard Edition, potrebbe venderla anche a 15 mila dollari.

Quanto vale un computer Ibm

Forse non è improbabile che abbiate ancora da qualche parte un computer Ibm: bene, ora vale 4.600 dollari. Attenzione però: deve essere il modello Ibm 5150 lanciato nel 1981, che venne commercializzato per 1.500 dollari.

Quanto vale la Polaroid

Cifre stellari infine per la macchina fotografica istantanea Polaroid. La versione OneStep, di cui esistono solo sei esemplari. oggi vale 150 mila dollari statunitensi.