Metaverso: che cos’è, come si entra e come sarà nel 2022

Il 2021 è stato decisamente l’anno del Metaverso, grande spazio virtuale immersivo in cui si potranno vivere molte delle esperienze che facciamo nella nostra vita reale. A rendere popolare il futuro di Internet è stato sicuramente l’annuncio del ceo di Facebook, Mark Zuckerberg: anche il destino del social network è quello di diventare un mondo virtuale. Si chiamerà ‘Horizon’ e vi si accederà con device di realtà virtuale, come gli occhiali Oculus o le cuffie Cambria.

“Il metaverso è il prossimo capitolo di internet, è fatto per connettere le persone e Horizon è la piattaforma che stiamo costruendo”, ha spiegato. Zuckerberg ha poi annunciato il cambio di nome di Facebook, che ormai si chiama “Meta”. Vediamo che cos’è, come funzione, come si entra e come sarà il Metaverso nel 2022.

Che cos’è il Metaverso

Il Metaverso è il prossimo step evolutivo di Internet. E’ un nuovo mondo virtuale, un nuovo universo immersivo in cui si potrà entrare per fare diverse esperienze, tra cui film, concerti, incontri, giochi e tutto ciò che si può trasformare in forma digitale.

Qualche altro esempio? Meeting di lavoro, chiacchierate con gli amici, pranzi e cene, fitness e attività sportive varie, film, fiere, videogiochi, shopping… Tutto si potrà vivere all’interno del nuovo ambiente 3D direttamente dal salotto di casa.

Metaverso: come funziona

Innanzitutto, quando è nato il Metaverso? A creare questa parola è stato lo scrittore Neal Stephenson, che voleva così descrivere l’ambiente virtuale in cui viveva l’avatar digitale del protagonista del romanzo Snow Crash, pubblicato nel 1992.

Se finora questa è rimasto più che altro uno scenario da fantascienza, nel corso del 2021 abbiamo invece cominciato a sentirla come un’ipotesi decisamente tangibile.

Come si entra nel Metaverso

Come entrare nel Metaverso? Non è difficile: ci si registra a un sito che ne faccia parte e il gioco è fatto, anche se per vivere al meglio questa esperienza l’ideale è indossare un visore o qualche accessorio che consenta di proiettarsi nel mondo virtuale.

In pochi clic ci si ritroverà immersi in una gigantesca città virtuale in cui seguire una riunione con i colleghi dell’ufficio, indossare abiti nei negozi oppure fare la spesa al supermercato, giocare, disegnare, invitare amici a bere un caffè nella propria casa “digitale”. Il tutto sfruttando la tecnologia Blockchain e gli NFT per fare acquisti.

Metaverso: nel 2022 cosa cambierà?

Il 2022 sarà l’anno in cui sempre più persone cominceranno a prendere confidenza con quello che finora è stato visto come scenario da film di fantascienza.

In molti desidereranno vivere questa esperienza immersiva e per farlo pienamente si doteranno dei gadget hi-tech legati all’Internet del futuro, come i visori di realtà virtuale e altri gadget indossabili di realtà aumentata, come occhialini e smartwatch, dagli occhiali Apple in arrivo – pare – nel 2022, alle novità Google agli Oppo Air Glass, che sono già stati presentati. Secondo la stima effettuata a fine ottobre dagli analisti di Idc, la spesa per l’acquisti di questi dispositivi crescerà fino a 542,8 milioni di dollari entro il 2025.

Se Fortnite è arrivato ad attirare fino a 15 milioni di giocatori online, nel 2022 la sfida per Facebook (Meta), Nvidia, Microsoft & co. è tutta aperta.