Gian Andrea Squadrilli e Chiara Patrignani: chi sono i food blogger nel mirino di Guido Mori

Guido Mori, come True-News ha già scritto, è uno che sui social merita di essere seguito: fiorentino, classe 1978, è direttore dei corsi accademici del @cordonbleufirenze, la più antica scuola di cucina in Toscana con oltre 30 anni di esperienza, ma è anche direttore del master in arti culinarie e del master in giornalismo enogastronomico dell’Ateneo IUL (@iul_universitatelematica), ateneo telematico fondato nel 2005 e promosso dall’istituto di ricerca Indire e dall’Università di Foggia. Se si parla di cibo, insomma, lui ne sa.

Guido Mori vs Gian Andrea Squadrilli e Chiara Patrignani

In questi giorni ha attaccato due food blogger molto seguiti e non ci è andato giù leggero. Si tratta di Gian Andrea Squadrilli – “il rosso di Italy Food Porn, che mi ha anche bloccato su Instagram”, come racconta lo stesso Guido Mori in un’intervista a Mow Mag, e Chiara Patrignani, su Instagram Life & Chiara. Chi sono questi due influencer e che cosa ha detto di loro @ilmori?

Chi è Gian Andrea Squadrilli

Gian Andrea Squadrilli, in arte Jana, è un tiktoker da quasi 175.000 follower e 5 milioni di ‘mi piace’ (@janafoodprn). Giovane imprenditore, è tra i fondatori di Italy Food Porn, e di Golocious. Se quest’ultima è una catena di hamburger “divertenti e pop” , che conta 14 locali in Italia e 2 in Oman, la prima è una community da 2 milioni di fan, nonché un’agenzia di comunicazione, che gestisce i canali social di tantissime attività in tutta Italia. L’obiettivo? Valorizzare il cibo e la ristorazione italiana, utilizzando l’estetica del food porn americano, ma esaltando l’eccellenza del prodotto italiano.

E qui arriva l’affondo di Guido Mori, che su Mow Mag definisce Gian Andrea Squadrilli “un imprenditore che ha utilizzato delle chiavi per costruire una serie di prodotti, che però sono in antitesi con la cultura alimentare italiana. Lui gratta la pancia a un pubblico che, invece di toccarlo nelle corde più basse, andrebbe aiutato a capire la vastità culturale del nostro panorama culinario. Secondo me i peggiori sono quelli vecchio stile che utilizzano delle chiavi da drive in con una visione estremamente arretrata, o chi fa umorismo su questioni molto serie”.



De gustibus, è proprio il caso di dirlo. Sul profilo di Gian Andrea Squadrilli certo si trovano anomalie gastronomiche, che spesso poco hanno a che vedere con la tradizione culinaria di cui Guido Mori è fiero custode: dai croissant cubici ai fluffy pancake, dal kebab gigante allo smash choco burger, dal caramel ice coffee al pandobufala, ovvero pandoro di mozzarella al salame… Insomma, piatti che a tanti italiani fanno magari storcere il naso, ma che sicuramente sui social possono diventare virali. D’altronde la filosofia è appunto quella del foodporn, come dichiara lo stesso Squadrilli nel suo account: un termine, da non confondere con il junk food, che indica la pornografia del cibo, ovvero quella diffusa pratica di fotografare e riprendere ciò che si sta per mangiare per poi condividerne l’immagine sui social, cercando di rendere il piatto il più appetitoso e invitante, stimolando l’immaginazione e la fantasia.

Chi è Chiara Patrignani

Di filosofia culinaria opposta è invece Chiara Patrignani, sui social Life & Chiara: lei ha quasi 200.000 follower su TikTok e 2,6 milioni di ‘Mi piace’. Cresciuta guardando nonna Vincenza ai fornelli, con il passare degli anni la cucina è diventata la sua grande passione. Nel 2009 ha adottato il cagnolino Chicco, che le ha cambiato la vita, e nel 2010 è diventata vegetariana. Nel 2015 insieme al compagno Eugenio ha aperto il canale YouTube Life & Chiara, sul quale condivide ricette vegetariane e vegane: oggi lavora full time come content creator e pubblica ogni settimana tantissimi nuovi contenuti sulle sue pagine social. E’ anche autrice di un libro, “La mia Cucina Semplice” (Ed. Mondadori), in cui regala ricette come bastoncini di verdure, focaccine, lasagne vegetariane, nuggets di ceci, sushi vegetariano, tacos di melanzane e cookies vegani.

Di lei, però, Guido Mori dice a Mow Mag: “Ho visto un video di un’influencer da oltre mezzo milione di follower (su Instagram, ndr), che proponeva la ricetta di una pizza che non è incordata; quindi, non ha fatto la maglia glutinica, non è lievitata, Non è nemmeno una pizza biscottata e per imparare a farla bastava un semplice video su YouTube”. E ancora: “La cosa che mi colpisce di più è che con mezzo milione di follower e probabilmente migliaia di euro al mese che guadagna tramite sponsor o varie attività, non ha nemmeno l’onestà intellettuale di guardare come si fa una pizza fatta in casa e propone una roba allucinante da vedere. A questa persona, Chiara Patrignani, su Instagram Life & Chiara, non interessa nemmeno formarsi sulle basi”.

Come risponderanno gli influencer? i fornelli sono accesi, la sfida social è aperta.