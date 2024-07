Dagli atleti olimpici a Elena Spanò: guadagnarsi da vivere su Onlyfans

Che si sia atleti olimpici, camerieri o laureati, è dura la vita dei giovani oggi. Quelli che lavorano (ci sono 2,1 milioni di NEET – Not in Education, Employment, or Training, secondo il rapporto “Lost in transition” pubblicato dal Consiglio Nazionale Giovani) guadagnano comunque poco. Ecco, allora, che tra il serio e il faceto la battuta più ricorrente è: facciamo vedere i piedi su OnlyFans, piattaforma nota per la condivisione di contenuti esclusivi a pagamento. Leggi: facciamo soldi facili. Non serve più nemmeno fare gli influencer oggi. Basta levarsi le scarpe (o altro…) e farsi una foto o un video da condividere. Questa è la scelta che hanno fatto persone dalle storie più disperate, dagli atleti olimpici a Elena Spanò, diventata famosa per il suo “dick rating”.

Jack Laugher, il tuffatore su Onlyfans

Il primo atleta a essere stato travolto dalle polemiche in questi primi giorni di Olimpiadi è il 29enne Jack Laugher, “reo” di aver pubblicato delle foto semi-nudo online: il tuffatore, vincitore della medaglia d’oro nel sicro 3 metri a Rio 2016, ha spiegato che a 30 anni guadagna 28000 sterline all’anno, pur essendo tra i primi tre al mondo: ciò significa poco più di 33.00 all’anno, meno di 3.000 euro al mese. La somma non è sostanzialmente cambiata da quando aveva 16 anni: i primi otto al mondo avevano un reddito di 21.000 sterline. Lui non è nuovo a queste idee, dato che per le Olimpiadi 2012 aveva posato per un calendario.

E comunque, come sottolinea insieme ai “colleghi”, in fondo su Onlyfans non fanno altro che mostrarsi in costume, proprio come li si può vedere in tv. Niente di pornografico, insomma. Come dire, si vende la merce che si ha. “Ho qualcosa che la gente vuole e ne trarrò profitto volentieri”.

Chi sono gli altri atleti olimpici su Onlyfans

Insieme a lui hanno scelto questa strada anche Noah Williams, Daniel Goodfellow e Matty Lee, tutti tuffatori della Gran Bretagna, tra cui quest’ultimo medaglia d’oro a Tokyo. “Ma ho ricevuto messaggi da altri atleti di altre nazioni”, spiega.

Tempo fa, poi, aveva fatto scalpore la loro connazionale, Elise Christie, campionessa del mondo di pattinaggio di velocità, “rinata” dopo un brutto periodo post ritiro, in cui era diventata alcolizzata e senzatetto: oggi a 33 anni sta bene., ha una figlia e si mantiene grazie al profilo aperto su OnlyFans. D’altronde, se aveva guadagnato 5.000 sterline vincendo i Campionati del mondo nel 2017, e ora ne guadagna 5.000 al mese per ogni 700 abbonati… “Ho lavorato per questo corpo, non mi è stato semplicemente dato. Quindi sto guadagnando soldi con ciò per cui ho lavorato”, aveva spiegato.

Chi è Elena Spanò e cos’è il fenomeno del “dick rating”

Abbandonando il mondo dello sport, in Italia ha fatto notizia il caso di Elena Spanò, classe 2002, che in pochi mesi ha deciso di lasciare il lavoro da cameriera per dedicarsi a una carriera decisamente fuori dagli schemi tradizionali, su TikTok e OnlyFans, dove ha attirato l’attenzione di molti per il suo particolare servizio di “dick rating”.

Ovvero, gli uomini la pagano per ricevere una valutazione del proprio pene e lei, con la sua schiettezza, offre valutazioni oneste e spesso taglienti, arrivando anche a insultare chi non supera le sue aspettative. “Mi pagano per dare un voto e dico sempre la verità. Se ce l’hanno piccolo, li insulto pure”, ha raccontato durante un’intervista a La Zanzara.

Quanto guadagna Elena Spanò

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i suoi genitori la sostengono pienamente. “Sono molto tranquilli con me e mi danno anche consigli”, ha dichiarato.

Ma quanto guadagna Elena Spanò? La giovane, che di recente ha realizzato un discusso video con “Dottor Bavaro”, ha rivelato di guadagnare circa 15.000 euro al mese solo con il suo profilo OnlyFans. Un reddito che le ha permesso di abbandonare l’idea di tornare a studiare: “Voglio fare la vita da ricca”.ha affermato la giovane, portavoce di una nuova generazione di “performer” che sfrutta le piattaforme digitali per costruire una carriera nel mondo dell’intrattenimento per adulti.