Chi è Lollo Lacustre e quanto guadagna? “70.000 € al mese part time”

Lollo Lacustre è uno streamer, youtuber e tiktoker molto seguito nel mondo del web: su TikTok ha 1,9 milioni di follower e 185,3 milioni di like, su Instagram ha 194.000 persone che lo seguono, su Twitch oltre 620.000. La sua specialità è il gaming: con i suoi video mostra le sue partite e le strategie per giocare al meglio. Negli ultimi giorni però Lollo Lacustre ha fatto notizia perché ha svelato nei dettagli quando guadagna, un tema su cui gli influencer stanno sempre molto abbottonato. Vediamo allora chi è Lollo Lacustre e quali sono i suoi guadagni.

LEGGI:

Quanto guadagna Khaby Lame con un post su Instagram? La classifica

Antonella Mosetti su Onlyfans quanto guadagna e cosa le chiedono

Chi è Ambra Bianchini, la studentessa di 19 anni che si guadagna da vivere su OnlyFans: “Mi mantengo da sola vendendo contenuti hot”

Lollo Lacustre: chi è e qual è il vero nome

Innanzitutto Lollo Lacustre nella vita reale si chiama Lorenzo: è nato nel 2002 a Varese ed è cresciuto a Laveno Mombello, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, come lui stesso ha raccontato su TikTok. Ed è da qui che deriva il suo nickname: Lollo, diminutivo di Lorenzo, e Lacustre, ovvero “di lago”, cioè che vive sul lago. “Essendo molto legato al Lago Maggiore che mi ha dato davvero tanto sia a livello di emozioni che a livello di esperienze di vita mi sono chiamato Lacustre. Quindi qual è il mio vero cognome? Giacomin, di origini venete”, ha raccontato.

Lorenzo ha frequentato il liceo scientifico con indirizzo di scienze applicate, poi si è iscritto all’università, scegliendo la facoltà di mediazione linguistica a Torino, per poi proseguire con studi di business management in Inghilterra.

Quanto guadagna Lollo Lacustre

Uno dei video più virali di Lollo Lacustre è quello di pochi giorni fa, in cui racconta per filo e per segno quanto guadagna. Una rivelazione interessante, anche in un’ottica più ampia: non è mai facile capire quali siano gli incassi degli influencer, quindi l’esperienza di Lorenzo Giacomin serve come parametro anche per ipotizzare le entrate di altri creator.

“Alla fine mi sono tolto un sassolino dalla scarpa: dovete anche considerare che sono lordi, in quanto ci devo pagare le tasse, e in Italia sono folli: si parla di più di metà del mio guadagno 🥲”, premette Lollo Lacustre.

“Ultimamente stanno uscendo un po’ troppi video che cercano di speculare sulla mia situazione finanziaria o comunque mi fanno i conti in tasca – prosegue -. Mi danno un fastidio incredibile, preferisco dirvelo io ed essere trasparente. So che queste cose vi interessano e soprattutto possono ispirare qualcuno”.

Prima di iniziare, lo streamer fa una “piccola premessa”, spiegando che prima di arrivare a guadagnare certe somme ha passato anni in cui non guadagnava niente e non aveva nemmeno i soldi per fare la spesa. “E’ un lavoro molto instabile, le cifre fluttuano tantissimo: domani, se nessuno mi guarda, potrei guadagnare letteralmente zero euro. Sono comunque uno che non spende niente: do lavoro a due persone, che sono le mie uscite principali. Spendo per i miei amici ogni tanto, perché mi piace offrire. Vivo con i miei genitori e mi vesto con cose che mi regalano”.

Per quanto lui possa piacere o non piace, bisogna ammettere che è stato bravo a muoversi in questo settore, dichiara lo stesso Lollo, prima di elencare quanto guadagna da ogni piattaforma, partendo dalle meno redditizie per arrivare a quelle da cui ottiene gli incassi maggiori.

Quanto guadagna Lollo Lacustre su TikTok & co

TikTok si piazza in ultimi posizione, perché da 5 mesi non paga più i video, quindi l’unica fonte di guadagno sono le live: negli ultimi 30 giorni, “streammando” 110 ore, ha guadagnato 4.122,17 euro: è stato però molto fortunato perché ha avuto due donazioni.

Al penultimo posto, c’è il codice creatore di Supercell: su questa, che che non è propriamente una piattaforma, Lollo Lacustre è presente solo da 5 giorni ma ha incassato 5.615,41 euro (circa 1.100 euro al giorno). Supercell è un’azienda finlandese di videogiochi, tra cui Clash of Clans e Brawl Stars: ai creator rilascia dei codici, che i fan usano per fare acquisti, sui quali gli stessi creator ottengono poi una percentuale.

Poi ci sono le sponsor, ovvero le campagne di sponsorizzazione, che non sono anche’esse propriamente una piattaforma, ma vanno comunque posizionate nella piramide dei guadagni. Su queste Lollo Lacustre non dà cifre, ma dice che si piazzano comunque al di sotto dei guadagni ottenuti da Twitch, un totale di 11.887 euro.

Quanto guadagna Lollo Lacustre su YouTube

Al primo posto c’è YouTube: “Sono quattro mesi che mi sta pagando di brutto”, dice il creatore. Negli ultimi 28 giorni si parla di 43.135,93 euro, che Lollo arrotonda a 46.000 euro per 30 giorni. “Da tre mesi sono la persona più seguita nel mondo gaming in Italia, sono molto contento”, afferma Lorenzo. Infine, un’altra risposta alle chiacchiere a cui faceva riferimento all’inizio: “Lavoro mediamente 4 ore e 25 minuti al giorno, utilizzando come voglio il resto del tempo. In totale ho guadagnato 70.000 euro. Vi farò sapere poi a fine anno”.