Chi è Dottor Bavaro: su TikTok il mantra dell’umiltà (si fa per dire…)  

“Umili, ragazzi, umili!”. Lo ripete sempre nei suoi video e lo scrive anche nella bio del suo profilo TikTok. Il suo mantra sull’umiltà spopola sul web, ma lui – diciamocelo – di umile sembra avere poco, considerando che sui social non fa altro che ostentare il suo elevato tenore di vita, tra belle ragazze, vestiti firmati e cene lussuose, oltre ad ammettere di avere un “ego smisurato”. Stiamo parlando di Dottor Bavaro, che nella vita reale si chiama Guglielmo, fenomeno social che ha conquistato TikTok e anche OnlyFans. Chi è?

Chi è Dottor Bavaro, da TikTok a OnlyFans

Salernitano, 25 anni, Guglielmo alias Dottor Bavaro studia Giurisprudenza all’università, ma sui social ha trovato la sua vera vocazione. Con oltre 150 mila follower su TikTok, è diventato un personaggio del web, amato e odiato. Non solo: poco tempo fa ha anche fatto il salto dal social di origine cinese a OnlyFans, dove il suo motto è diventato “Tanta umiltà, ma anche tanta figa”: il suo debutto sulla piattaforma per adulti è stato segnato da un video hot con la modella ed ex cameriera Elena Spanò, che ha rapidamente conquistato il primo posto nelle ricerche di PornHub.

Il suo successo sta nella capacità di mescolare umorismo e provocazione: il suo personaggio è una caricatura volutamente esagerata, che riesce a catturare l’attenzione e a intrattenere un vasto pubblico con video divertenti, che ironizzano sulle piccole cose della vita quotidiana così come sulle grandi contraddizioni della società contemporanea.

Per esempio, Dottor Bavaro mostra come si rimorchia una ragazza o meglio una “donzella”: auto di lusso e regali di alta moda, ovviamente. Poi racconta le sue cene in ristoranti rigorosamente stellati, si fa vedere mentre frequenta locali alla moda, si riprende circondato da fedelissimi amici al suo servizio. Famoso il video con Gino Sorbillo, in cui Dottor Bavaro prova per la prima volta la pizza con l’ananas, così come quello in cui va a fare la spesa da Gigi Pescheria.

E poi ci sono i video in cui parla di soldi: “Ciao, scansafatiche!”, dice rivolgendosi ai suoi follower. “E’ notte, ma io lavoro, perché bisogna fatturare. Voi volete dormire, ma per fare la bella vita bisogna fare l’argent (i quattrini, ndr)”.

Dottor Bavaro: “Io uso solo il lusso”

Che cosa fa, appunto, Dottor Bavaro nella vita? A raccontare alcuni dettagli è lui stesso a Radio 24, ospite di Cruciani e Parenzo a “La Zanzara”. “Vengo una famiglia benestante – spiega -, ma poi ho preso in mano le redini io. Sono un imprenditore. Facciamo investimenti su appalti, caselli autostradali, appezzamenti di terreni, appartamenti, ville”.

Quanto guadagna? Cifre no, quelle non si dicono. “Sono un signore, non ne voglio parlare. Siamo umili, siamo umili”. Così come non vuole rivelare il suo peso, anche se dietro le insistenze di Cruciani e Parenzo lo quantifica intorno ai 180 kg circa, quantomeno prima di iniziare un percorso di dimagrimento con personal trainer qualche settimana fa, come rigorosamente documentato via social. Dottor Bavaro è un influencer di peso, insomma, in senso metaforico e letterale: “Ma bisogna far capire ai ragazzi come me che non si devono buttare giù”.

Lui non mangia pizze e panzarotti: “Non faccio uso di questo cibo sporco, mangio solitamente nei ristoranti stellati”. E ancora: “Odio i bagni pubblici, mi fanno schifo, non sono tipo da andarci… Io uso solo il lusso”. Quanto spende per vestirsi? “Mah, diciamo che vado sui 2-3mila euro per ogni outfit”. Insomma… Umili, ragazzi, umili.

P.s.: per la cronaca, dopo l’intervista a La Zanzara Cruciani ha chiamato Dottor Bavaro per scusarsi per averlo insultato per il suo aspetto fisico, pur avendolo fatto per “imitare gli hater digitali”. E Guglielmo ha risposto: “Le scuse me le prendo, ma figurati se mi prendo a male per uno come te”.