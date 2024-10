Video interrotti: come funziona l’engagement bait su X (e Threads)

Se frequentate X, vi sarà capitato di incappare in video che si interrompono, solitamente proprio sul più bello. A quel punto il segnale di caricamento in corso non smette più di girare a vuoto e decine, centinaia utenti nei commenti cominciano a scrivere per capire cosa sia successo e, soprattutto, come prosegua il video in questione. Un problema tecnico? Sì, in principio tutto è nato da quello, ma poi ha preso un’altra piega. Ormai proliferano le clip caricate appositamente in modo che si blocchino dopo pochi secondi. Si chiama engagement bait: cos’è?

Engagement bait: cos’è?

L’engagement bait è un po’ l’evoluzione moderna del clic bait: si tratta di una strategia per aumentare il livello di interazioni e visualizzazioni, come si faceva prima con i clic. Se in passato si puntava su titoli ad effetto per spingere il lettore ad aprire il relativo link (e scoprire che non c’era nessuna notizia rilevante), oggi si caricano video interrotti oppure si scrivono tweet volutamente divisivi per stimolare il dibattito, arrivando perfino a parlare di “rage bait”, nel caso di contenuti che possono scatenare la polemica e la rabbia.

Perché l’engagement bait

L’engagement bait, definito anche “engagement farming”, ovvero “fabbrica delle interazioni”, sta proliferando soprattutto su X, perché dall’agosto 2023 la piattaforma di proprietà di Elon Musk ha introdotto un nuovo sistema di monetizzazione, che permette agli utenti abbonati, cioè dotati di “spunta blu”, di guadagnare soldi quando i loro post superano un certo livello di engagement. Insomma, se è naturale che tutti gli utenti dei social media vogliano attirare interazioni con i propri post, è anche vero che la politica di X di pagare le persone sulla base del coinvolgimento ottenuto ha incoraggiato a dismisura questa tendenza.

Come funziona il guadagno su X?

Il servizio di compartecipazione alle entrate pubblicitarie su X è disponibile per coloro che hanno account verificati (la già citata spunta blu), più di 500 follower e almeno cinque milioni di impression (il numero di volte in cui un post appare nei feed degli utenti) cumulative sui propri post negli ultimi tre mesi.

Dal momento che chiunque può ottenere un account verificato su X, pagando una quota di abbonamento, non è difficile capire come si stiano moltiplicando gli utenti che pubblicano post frivoli, provocatori, ingannevoli o divisivi per indurre i propri follower a cadere in tentazione… Ops, in commento.

Morale della favola: la prossima volta che volete interagire, pensateci bene.

Ps: la questione dell’engagement bait è stata sollevata anche su Threads, ma la motivazione alla base della maggiore visibilità che viene data ai post con tante interazioni sarebbe diversa, come spiega SocialMediaToday. Come è risaputo, infatti, Meta, società proprietaria della piattaforma, è attualmente al lavoro per sviluppare i propri modelli di intelligenza artificiale generativa. Per alimentare i robot IA, però, gli sviluppatori hanno bisogno di numerosi input umani e, idealmente, di conversazioni generate dall’uomo che includano domande e risposte dirette. Proprio per questo motivo, per esempio, Reddit è considerato una fonte di dati preziosa, perché gran parte del contenuto su questa piattaforma è costituito da post di domande, che poi innescano una serie di risposte reali, scritte dagli utenti, utili ad addestrare gli LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni) sul modo in cui le persone interagiscono.

Anche Meta ne ha bisogno e quindi starebbe orientando l’algoritmo di Threads verso l’amplificazione dei post di domande (in questo caso non per forza polemiche), al fine di suscitare più risposte da parte degli utenti, da integrare nei suoi modelli linguistici.