Angelo Greco, quando l’avvocato è social. “La legge per tutti” su TikTok

Nuovi mostri di TikTok: tra i personaggi italici che riscuotono successo sui social non ci sono solo improbabili influencer, ma anche professionisti che diffondono utili informazioni come Angelo Greco

Come affrontare i litigi in condomino? Qual è la differenza tra dimissioni e licenziamento? Il falò sulla spiaggia è legale? Quando si ha diritto al mantenimento? Dire “che schifo di persona che sei” è diffamazione? La giurisprudenza italiana – si sa – ha un linguaggio tutto suo, incomprensibile per la maggior parte delle persone che non hanno ricevuto una formazione specifica. E così piccole e grandi vicende quotidiane si trasformano spesso in un vero incubo.

In soccorso degli italiani smarriti arriva… TikTok. Ebbene sì, sull’ormai ex social dei balletti si trova molto di più, grazie agli utenti che si stanno inventando profili utili e non semplicemente divertenti. Così è stato per Angelo Greco (@angelogrecoofficial; 859mila follower; 18,4 milioni di ‘mi piace’), che nelle sue pillole video svela tutti i segreti della legge e della burocrazia.

Chi è Angelo Greco

Nato a Catanzaro nel 1958, Angelo Greco è un avvocato iscritto all’albo speciale dei giornalisti, votato alla comunicazione, si potrebbe dire: oltre ad essere il fondatore e direttore del giornale online “La legge per tutti”, tra il 2016 e il 2017 è stato il co-conduttore del programma tv “Tempo e Denaro”, uno spazio all’interno di “Unomattina” su RaiUno, in cui ha ricoperto il ruolo di avvocato a difesa dei diritti dei consumatori.

Greco è molto presente anche sui social: da TikTok a YouTube, da Facebook a Instagram. Attraverso i suoi canali diffonde la conoscenza giuridica, rendendola accessibile al grande pubblico. Come afferma egli stesso, infatti, “La legge, prima ancora di essere uguale per tutti, deve appartenere a tutti”.

Il format social di Angelo Greco

Qual è il format sviluppato da Angelo Greco? Utilizzando un linguaggio semplice, e chiarendo il significato delle terminologie più complesse, l’avvocato tiktoker risponde alle domande più comuni in ambito giuridico, soprattutto tra i giovani, mantenendo un approccio puramente legale e non etico. Analizzando situazioni della vita quotidiana, spiega quali sono le disposizioni di legge e quali comportamenti adottare in circostanze specifiche. Inoltre, fornisce spiegazioni sulle decisioni del governo e offre consigli in materia fiscale.

Truffa del finto pedone, spese condominiali & co

Qualche esempio? Conoscete la truffa del pedone che finge di essere stato investito, buttandosi a terra subito dopo il passaggio di un’auto, con la speranza di chiedere un risarcimento? Angelo Greco spiega che chi agisce così non ha alcuna seria intenzione di avviare cause in tribunale, quindi chiederà soldi in contanti per chiudere la vicenda il più in fretta possibile. Come reagire? Primo, non scappare per non commettere reato di fuga. Secondo, chiamare la polizia perché possa redigere un verbale. Di fronte a questa mossa molti furbetti se la daranno a gambe, ma, se così non fosse, almeno si andrà avanti tramite assicurazione, seguendo una procedura standard, anziché strade alternative che è sconsigliato percorrere. Alla fine si potrà pure querelare il pedone per la tentata truffa. Un ultimo suggerimento: se ci sono videocamere di sorveglianza, il Comune è tenuto a farle visionare.

Un altro esempio, che può interessare molti: il possibile aumento delle spese condominiali in questo periodo di elevata inflazione. L’amministratore può rivedere al rialzo le quote ordinarie da riscuotere nei confronti dei condomini anche senza delibera dell’assemblea? La legge dice di sì, se la revisione è necessaria per coprire l’incremento di costi di servizi già approvati dall’assemblea. Quello che non può fare è prevedere nuove spese che non sono invece mai state deliberate. Come tutelarsi? Chiedendo un rendiconto per verificare nel dettaglio eventuali aumenti.

Angelo Greco: libri

Per chi ai social preferisce la vecchia carta stampata, Angelo Greco è anche autore di diversi libri tra cui: La legge per tutti – Quiz (Gribaudo); La Costituzione per tutti (Gribaudo); La legge per tutti (Gribaudo); Tra l’incudine e il martello (Pellegrini Ed.); Codice di procedura civile (Ed. Il Sole 24 Ore); Manuale per la preparazione al concorso per cancelliere del tribunale (Ed. Nuova Giuridica); Un anno di Diritto & Rovescio (Pellegrini Ed.); Un anno di Diritto & Rovescio 2 (Pellegrini Ed.); Le ali di Psiche (Pellegrini Ed.).