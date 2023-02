TikTok è cresciuto e insegna storia: 15 profili visionari da seguire

TikTok social dei giovanissimi? TikTok social dei balletti? TikTok social di video improvvisati, spesso al limite del nonsense? Se avete ancora questa visione della piattaforma più in voga del momento, vi sbagliate. Qualcosa sta cambiando e gli indizi sono numerosi, a partire dal lancio lo scorso 24 gennaio del profilo TikTok del New York Times. La testata americana più autorevole ha deciso di bandire ogni frivolezza, leggerezza o tentativo giovanilistico per puntare sulle hard news e sull’alta qualità delle immagini e del montaggio. Una linea molto diversa da quella dei suoi concorrenti, Washington Post incluso, come fa notare Francesco Oggiano nella sua newsletter Digital Journalism.

Piacerà questa scelta alla comunità dei follower? Nell’attesa, c’è da dire che lo stesso TikTok sta cercando di dare una svolta alla sua immagine e di svecchiare la visione che la maggior parte di noi ne ha. Per esempio, questo negli Stati Uniti è il Mese della Storia Nera, che viene celebrato ogni anno a febbraio anche in Canada, mentre nel Regno Unito questa ricorrenza, che ricorda la storia della diaspora africana, cade nel mese di ottobre.

Questo è il mese di #BlackTiktok

Anche TikTok ha deciso di prendere parte alle celebrazioni presentando il suo primo elenco di “voci visionarie” e un hub di programmazione all’interno dell’app, che presenterà playlist musicali e varie altre iniziative per mettere in luce la comunità #BlackTikTok, “all’avanguardia nella cultura e nell’innovazione del settore. In occasione del Mese della Storia Nera e per tutto l’anno, amplifichiamo l’impatto sconfinato della comunità dei creator neri”.

Nella prima Visionary Voices List vengono così premiati 15 creatori di contenuti che sono innovatori nei loro campi e che utilizzano TikTok per educare, intrattenere e sostenere la comunità nera, avendo un impatto significativo sia all’interno che all’esterno della piattaforma.

#BlackTiktok: ecco la prima Visionary Voices List

@_itzpsyiconic_ (Houston, TX) – Il suo vero nome è Kelon: è una nota creatrice di live, che ha dato vita a un intero universo (alias “Terriverse”) impersonando i suoi famosi personaggi Terri Joe, Jeorgia Peach e Amethyst Jade. Ha coltivato attorno a sé una comunità in crescita, legata da un senso dell’umorismo condiviso e da un marchio unico di comicità.

@cozy.games (San Francisco, CA) – Kennedy è una creatrice di “cozy games”, ovvero di giochi accoglienti, la cui natura essenziale è quella di aiutare gli altri con mezzi non violenti, come l’educazione e la generosità.

@emmanuel.uddenberg (Toronto, Canada) – Emmanuel Uddenberg è un creatore di Toronto che unisce la sua passione per la moda e la creatività. Il suo gusto per il minimalismo e l’estetica moderna e il suo atteggiamento rilassato permeano il suo account, dando vita a uno spazio rilassante per chi cerca ispirazione per il suo stile quotidiano.

@kahlilgreene (New York, NY) – Kahlil Greene, noto anche come “Gen Z Historian”, è un educatore digitale noto soprattutto per la sua serie Hidden History, che analizza le storie di ingiustizia americane. Laureato all’Università di Yale, dove è stato il primo presidente nero del college nei suoi 318 anni di storia, vuole far capire ai giovani perché la società americana funziona così, attraverso commenti sulla politica e la cultura degli Stati Uniti.

@xoxoemira (New York, NY) – Emira D’Spain è una creatrice nel settore della moda e della bellezza, nota per i suoi video comici sul trucco “Get-Ready-With-Me” su TikTok. Nata a Dubai e cresciuta a Dallas, la modella transgender ha creato una piattaforma in cui parla alla sua fanbase di “C*nty Barbies”, offrendo consigli e approfondimenti sulla bellezza e sulla moda da un punto di vista autentico. Dopo essere diventata di recente la prima modella transgender nera a lavorare con Victoria’s Secret, Emira vuole continuare a spianare la strada alla comunità LGBTQ+.

@chikybombomreal (Miami, FL) – Lisette Eduardo, nota come Chikybombom, è una personalità dei social media, imprenditrice e influencer. Originaria della Repubblica Dominicana, è tra le personalità più conosciute su Internet con oltre 10,3 milioni di fan che la seguono su TikTok.

@icespicee (New York, NY) – “Pensavi che ti sentissi?” è diventata la frase che si sente su tutti i social media, alimentata dalla rapper/cantante del Bronx Ice Spice. L’astro nascente di 23 anni ha posto per la prima volta questa domanda nella sua hit virale “Munch (Feelin’ U)” e da allora non si è più fermata. Mentre Ice Spice sta scalando i ranghi come First Lady del Bronx Drill, ha in serbo molto di più: sta trascendendo i generi e si sta spostando da New York City al resto del mondo.

@keith_lee125 (Las Vegas, NV) – Keith Lee è un creatore di contenuti con sede a Las Vegas, NV, che usa la sua piattaforma per mettere in evidenza piccoli ristoranti di proprietà e a conduzione familiare che offrono un cibo e un servizio clienti straordinari, ma non sono molto conosciuti. Utilizza le sue recensioni per dare la sua opinione onesta, mentre si gode una delle sue passioni: mangiare cibo.

@lynaevanee (Atlanta, GA) – Lynae Vanee, due volte candidata al NAACP Image Award, è una poetessa, produttrice, regista e interprete poliedrica di Atlanta, Georgia. Laureata allo Spelman College e alla Boston University con un master in studi afroamericani, Lynae usa le sue piattaforme digitali per parlare di razza, femminismo, politica ed inclusione.

@maiyathedon (New York, NY) – Maiya The Don è un’artista hip hop nata a Brooklyn e conosciuta soprattutto per la sua grande personalità e le sue battute spaccone, con la missione di far sentire tutti sicuri di sé come lei. Dopo aver iniziato come truccatrice e creatrice di bellezza su TikTok, la ventenne Maiya sta salendo alla ribalta con il suo nuovo singolo “Telfy”, che rende omaggio al marchio di moda di proprietà nera Telfar.

@brandonblackwoodnyc (Brooklyn, NY) – Nato e cresciuto a Brooklyn, NY, Brandon Blackwood è fondatore, direttore creativo e amministratore delegato del suo omonimo marchio. È un americano di prima generazione, nato da genitori giamaicani e cinesi, e nel 2015 ha creato Brandon Blackwood NYC – in gran parte influenzato dalla sua vita personale, dato che ogni borsa porta il nome della sua famiglia, di amici intimi o di luoghi in cui ha vissuto. Recentemente è stato anche nominato per il CFDA Award come miglior designer di accessori e da allora ha ampliato la sua azienda a occhiali, abbigliamento esterno e calzature.

@danessamyricksbeauty (Bethpage, NY) – Celebre makeup artist ed educatrice da oltre 25 anni, Danessa Myrick’s innova con prodotti multiuso che ispirano gli amanti della bellezza di tutte le carnagioni e di tutti i livelli di abilità a creare, personalizzare ed esplorare un mondo di cura di sé senza confini.

@juicybodygoddess (Charlotte, NC) – Summer Lucille è una creatrice ed imprenditrice di Charlotte, NC, che unisce il suo amore per la moda e la costruzione della leadership femminile attraverso i video su TikTok. Ricorda alle persone che sono degne di essere amate e incoraggia tutti ad amare la propria taglia, la propria pancia e il proprio corpo, indipendentemente dalla taglia o dal peso.

@spicekitchengrill (Brentwood, MD) – Olumide Shokubi, fondatore e proprietario di Spice Kitchen West African Grill, è un nigeriano-americano di prima generazione che si dedica alla riforma, all’educazione e all’emancipazione dei neri ovunque. Attraverso video creativi su TikTok, il direttore generale Marcus Bryan intende celebrare la bellezza della cucina nera condividendo con il mondo la gemma dello street food dell’Africa occidentale.

@urbandessertlab (New York, NY) – Courtney B. e Zan B.R. sono i co-fondatori di Urban Dessert Lab, il primo negozio al mondo di gelato al latte d’avena. Con una sede a New York e una seconda in arrivo a West Hollywood, in California, il duo ha conquistato un seguito di culto e l’attenzione dei media e delle celebrità a livello nazionale con le loro creazioni a base vegetale, tra cui soft-service artigianale, gelati a cucchiaiate, torte, guarnizioni e mix-in. Zan e Courtney collaborano continuamente con organizzazioni che fanno luce su questioni di giustizia sociale e utilizzano TikTok come luogo di connessione con la comunità, di coinvolgimento e di condivisione di contenuti appetitosi.