Davide Lacerenza: chi è il tiktoker “re degli sciabolatori”, amico di Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato

Lo chiamano il “re degli sciabolatori” per il modo in cui apre le bottiglie di champagne mediante – appunto – l’uso di una sciabola, mentre lui si definisce “king di Milano”. Un titolo che il popolo della notte della città meneghina gli riconosce.

Ma è soprattutto su TikTok che questo eccentrico sovrano ha ormai stabilito il suo regno. Stiamo parlando di Davide Lacerenza, noto imprenditore e influencer italiano, con oltre 40mila follower e più di 246.000 Mi piace sul social di origine cinese. Su Instagram ha invece 219.000 seguaci, oltre a una fanpage (per la verità un po’ moscia) da 5.000 fan.

Lacerenza è presente anche su Facebook, dove “La Gintoneria di Davide” ha oltre 19.000 Mi piace, ma la sua esposizione mediatica non si limita ai social, perché ci sono pure le incursioni radiofoniche e televisive, da “Di Martedì” a “La Zanzara”, e gli articoli di giornale che lo citano, come quello del Foglio dedicato ai “Nuovi Yuppies”, ovvero i milanesi rampanti e trash che un tempo vedevi sulle tv private e al Derby e invece oggi ti ritrovi in bacheca sullo smartphone.

Chi è Davide Lacerenza

Ma chi è Davide Lacerenza per attirare tutta questa attenzione, nonché per entrare di diritto nella gallery dei “Nuovi mostri” di True-News, ovvero una galleria di ritratti dei personaggi italici più seguiti (e discussi) di TikTok, citando il film di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola che ha fatto la storia del cinema italiano?

Nato il 25 ottobre 1965 a Milano, ha abbandonato gli studi a 15 anni, iniziando a lavorare con i genitori, in particolare nei mercati di frutta e verdura insieme a suo padre. Quindi, il salto nel settore della movida. Il suo spirito imprenditoriale, la sua abilità nelle pubbliche relazioni e o, ovviamente, un certo carattere sopra le righe lo portano a guadagnare presto notorietà. Apre e chiude una serie di locali, frequentati da personalità di spicco e celebrità, finché si stabilizza nella sua “Gintoneria di Davide” di via Napo Torriani, in zona Stazione Centrale a Milano. Qui lo si può trovare dietro il bancone mentre sciabola a tutto andare e racconta la sua passione per lo champagne, oltre che per il gin naturalmente. “Sono diventato un esperto di champagne iniziando ad assaggiare le bottiglie di champagne che i clienti importanti lasciavano a volte ancora piene sui tavoli. Ora sono in grado di riconoscere alla cieca tutti i champagne più importanti, annate comprese. E’ stata una questione di allenamento”, ha raccontato a SuperGuidaTv, riferendosi al periodo in cui lavorava come cameriere o come membro dello staff nelle discoteche.

Nel suo locale si incontrano calciatori famosi e vip, come studenti universitari e giovani lavoratori che lo seguono sui social e poi vengono qui ad incontrarlo dal vivo. Ma, soprattutto, qui si riunisce una certa compagnia di giro composta da altri tiktoker come Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato.

Davide Lacerenza: il libro

Davide Lacerenza ha anche scritto un libro, in cui racconta in questo libro in maniera sincera, senza veli e senza peli sulla lingua le avventure e le disavventure che lo hanno portato a oggi, passando attraverso la vivace movida milanese degli anni ’80 e ’90: “Vergine, single e milionario”, pubblicato da Sperling & Kupfer, è una biografia illustrata in cui l’autore regala ai suoi numerosi fan ricordi del passato, episodi comici e aneddoti stravaganti. Ma soprattutto, parla della storia del suo successo e di come, partendo dal basso, è riuscito a realizzare il suo sogno: diventare il proprietario di uno dei locali più importanti delle notti milanesi.

Polemiche e scandali

La sua carriera è stata segnata da successi imprenditoriali, ma anche da controversie e scandali, tra cui le accuse di spaccio nei suoi locali, respinte dal diretto interessato. Nel 2021, poi, Davide Lacerenza è stato arrestato per aver partecipato ad un festino alcolico in una scuola media in Svizzera durante la pandemia. Nel gennaio 2023, invece, è stato coinvolto in un grave incidente stradale a bordo della sua Ferrari, il “ferro” come la chiama lui.

Davide Lacerenza e Stefania Nobile

Infine, momento gossip: Davide Lacerenza è l’ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, con cui ha iniziato una relazione, anche d’affari, nei primi anni 2000 e con la quale ha mantenuto un buon rapporto. Il re degli sciabolatori oggi è single? Ah, saperlo.