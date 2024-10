Chi è la tiktoker Antonella Boutique, tra shopping “neomelodico” e marito arrestato

Il giro è ancora una volta quello, ben nutrito, dei tiktoker partenopei, che spopolano sul social network di proprietà di ByteDance proprio per la loro napoletanità, ovvero quel carattere sincero, passionale, gioioso, ospitale e simpatico che contraddistingue i residenti all’ombra del Vesuvio. Molti di loro trasferiscono questa veracità sul web, diventando influencer molto seguiti dai loro concittadini e non solo, da Rita De Crescenzo a Donna Carmela, la pescivendola più bella d’Italia, da Donato Con Mollica o Senza a New Martina. A questo elenco si aggiunge anche Antonella Boutique, nickname di Antonella Manfregola, che conta oltre 100.000 follower e 1,6 milioni di ‘mi piace’ sul suo primo profilo, al quale da pochi giorni ha deciso di affiancarne un secondo, “Il mercatone di Antonella”: chi è questa tiktoker e perché ha successo?

Chi è Antonella Boutique

Antonella Boutique è il nickname di Antonella Manfregola, il cui negozio di moda online riscuote un discreto successo, come fa vedere lei stessa, mostrando il dito medio mentre si aggira tra i pacchetti pronti per le spedizioni. Antonella Boutique nei suoi video preferisce seguire uno schema consolidato, evidentemente di successo: lei si riprende con indosso i capi che vuole promuovere e intanto li accompagna con un brano in sottofondo, di solito di qualche cantante napoletano, preferibilmente neomelodico, da Fabiana a Andrea Sannino, da Giusy Attanasio a Alberto Selly, passando per Natale Galletta. Sullo sfondo si vedono le rose e le luci al neon della sua boutique.

Insomma, Antonella Boutique parla poco e vende tanto, pare. Le poche volte in cui parla, invece, snocciola motti di “saggezza napoletana” per caricare le sue e i suoi fan. Per esempio, “so’ bello e so’ importante, so’ l’invidia di tutti quanti, so’ bella e so’ intelligente, so’ l’invidia di tutta la gente. Ragazziiii, ripetete con me (il tutto in dialetto, ovviamente)”.

Antonella Boutique, arrestato il marito

Antonella “Boutique” è finita sui giornali in queste ore per le vicende del marito Giovanni Staiano, alle quali lei risulta essere comunque totalmente estranea. L’uomo, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, è stato arrestato a Secondigliano, dopo un inseguimento durante il quale aveva lanciato dall’auto un involucro con 75 grammi di cocaina. L’accusa per il 36enne napoletano è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale,