Il tour dei tiktoker napoletani: da Donato “Con mollica o senza?” a Gigi “Buongiorno pescheria”

Viaggio alternativo nella città partenopea, dove alcuni tiktoker sono diventati così famosi che i turisti li inseriscono nei loro itinerari: da Rita De Crescenzo di Svergognata Shop a Donato “Con mollica o senza?”, da Carmen Fiorito alias New Martina a Gigi Pescheria, passando per Patrizio Chianese e il suo chiosco degli hotdog.

«Vedi Napoli e poi muori»: così si dice per decantare la bellezza della città partenopea e quella sorta di malinconia che ti prende quando ti allontani dall’omonimo golfo e dalla simpatia dei suoi abitanti. Un aspetto, quest’ultimo, che i turisti stanno apprezzando sempre di più anche grazie a TikTok. Sul famoso social network ci sono profili diventati così virali da essere ormai inseriti negli itinerari dei viaggiatori.

Donato “Con mollica o senza?”

E coì, tra piazza del Plebiscito e il Cristo Velato, si fa tappa da Donato “Con mollica o senza?” per assaggiare un panino preparato direttamene dal salumiere star, oggi proprietario di un negozio tutto suo in via Pignasecca 29,. Un progetto, questo, che si è realizzato grazie alla collaborazione di un altro personaggio famoso sul social nework di origine cinese, l’imprenditore Steven Basilari (chi è).

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Rita De Crescenzo “Svergognata”

Si passa poi da Rita De Crescenzo alias Svergognata, professione tiktoker e cantante neomelodica, che ha aperto un negozio con gadget da lei brandizzati e ora sta portando in giro per l’Italia il suo spettacolo. Nel suo shop, che si trova in via Benedetto Cairoli, si possano acquistare profumi, diari, portapenne, borse, cover per cellulari, t-shirt, teli da mare, fasce per capelli, zaini.

New Martina

Anzi, la cover per cellulari è meglio comprarla e farsela cambiare direttamente da Carmen Fiorito alias New Martina, diventata famosa per i video in cui mostra come fare. “Ho deciso di registrarmi mentre faccio ciò che più mi piace, il mio lavoro. Forse a piacere può essere stato il fatto che cerco di rimanere semplice e umile. Mi comporto con amici e familiari allo stesso modo di come faccio sui social network», spiega a proposito del suo successo social.

Gigi “Buongiorno pescheria”

Poi, vuoi non fare un salto da Giggiolone della pescheria Il Cavalluccio Marino? Il tiktoker napoletano conosciuto per il suo detto «Buongiorno pescheriaaa». Io meglio: ­”Con affetto e con amore è arrivato Giggiolone. Con affetto e simpatia, buongiorno pescheria”. Lui sta a Torre Annunziata, poco distante da Napoli, e la mattina gira “urla” tra i quartieri della cittadina per vendere i suoi prodotti. Il suo audio è stato usato per creare oltre 30.000 video, tra meme e riadattamenti di ogni tipo.

Patrizio Chianese: “Ti fidi di me?”

Infine, c’è grande attesa per la riapertura del chiosco degli hotdog di Patrizio Chianese, che lui stesso ha annunciato di dover chiudere dopo un serie di “richiami” della polizia. Lui stava all’incrocio di Afragola “dalle 17 alle 21” ed ora pare possa aprire una nuova attività con l’aiuto di New Martina, con cui si sospetta anche una relazione. Il suo tormentone “Ti fidi di me?” è diventato virale. Sì, il popolo di TikTok si fida e attende fiducioso il prossimo hotdog.