Chi è New Martina, la tiktoker che cambia le cover dei cellulare (anche ai vip)

Chi è New Martina, tiktoker da quasi 5 milioni di follower, che spopola con i suoi video in cui cambia le cover dei cellulari?

Come si diventa famosi su TikTok? A volte basta mostrare sul social più trendy del momento il proprio lavoro e la propria vita quotidiana, con semplicità e naturalezza, sfruttando il proprio carisma naturale. Così ha fatto

Donato “Con mollica o senza?”, che ha raccolto consensi condividendo la sua attività di salumiere a Napoli, prima come dipendente e poi mettendosi in proprio grazie anche alla collaborazione con Steven Basalari. Questo è anche il caso di una sua conterranea, tiktoker da quasi 5 milioni di follower, New Martina: chi è?

Chi è New Martina

New Martina non è il vero nome della giovane influncer. Lei si chiama Carmen Fiorito, anche se non l’ha mai confermato ufficialmente. “Quando le persone mi chiamano con quel nome ci rimango male perché voglio essere conosciuta come Martina, il nome del negozio dove lavoro”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere.

New Martina: età, nome, dove si trova

Ha 25 anni e un fratello minore di nome Emanuele. Lavora nel negozio di famiglia dedicato agli accessori per la telefonia nel cuore della città partenopea, in Vico ferrovia 17. Il suo successo social? E’ nato mostrando come si applica una pellicola sullo schermo del cellulare. Oggi, tra i suoi fan, molti dei quali vivono all’estero (“sopratutto in Brasile e Stati Uniti”), ci sono persino tanti vip che passano dal suo negozio, come Francesco Totti oppure Antonio Cassano con la moglie Carolina Marcialis.

“Nemmeno io so come sia arrivata ad avere tutta questa notorietà – spiega – più che chiederlo a me dovreste domandarlo al pubblico che mi segue. Io, semplicemente, ho deciso di registrarmi mentre faccio ciò che più mi piace, il mio lavoro. Forse a piacere può essere stato il fatto che cerco di rimanere semplice e umile. Mi comporto con amici e familiari allo stesso modo di come faccio sui social network».

Il successo dei video #ASMR

In realtà i suoi video piacciono molto anche perché il suono e i gesti aiutano a rilassare chi li guarda in quel momento: “Una sorta di coccola virtuale”, come ha spiegato a True-News.it Alessia Romanazzi, psicologa psicoterapeuta, a proposito dei video appartenenti al genere #ASMR (autonomous sensory meridian response; letteralmente “risposta sensoriale meridiana autonoma”), termine che indica una particolare sensazione di rilassamento mentale da parte di chi la vive.

Progetti per il futuro

Martina non ha nemmeno di bisogno di hashtag, tanto è seguita ormai. Ha anche lanciato una borsa portacellulare che porta il suo nome, Marty Bag, e progetta di aprire un franchising tutto suo. Come racconta, però, il suo pensiero va anche a chi ha bisogno. “Ho deciso di dare tutto ciò che guadagno su TikTok in beneficenza. Non so ancora a chi devolvere la somma, ma sceglierò di sicuro una onlus che si occupa di bambini malati. Oggi tanti ragazzini passano in negozio e mi chiedono una foto. Mi sono accorta che un loro sorriso mi fa stare tanto bene, allora io provo ad accontentarli nel mio piccolo”.