Donato (“Con mollica o senza?”) è tornato: nuovo negozio con Steven Basalari

“Con mollica o senza”? La sua domanda di rito ai clienti è diventata prima un tormentone digitale, poi ha dato il nome anche al nuovissimo negozio di Donato De Caprio (ex “Donato dei Monti Lattari”), il salumiere tiktoker con 2,1 milioni di follower e 48 milioni di ‘mi piace’, di cui True-News ha già raccontato la storia. Un progetto che si è realizzato grazie alla collaborazione di un altro personaggio famoso sul social nework di origine cinese, l’imprenditore Steven Basilari, anche lui già conosciuto tra i nostri lettori (chi è). Ma andiamo con ordine.

Donato De Caprio e Steven Basalari: chi sono

Donato De Caprio fino alla scorsa estate lavorata nella salumeria napoletana “Ai Monti Lattari”, da cui poi si è licenziato perché il suo datore di lavoro non era per nulla entusiasta del successo social da lui ottenuto, pubblicando su TikTok i video in cui farciva i suoi appetitosi panini (con o senza mollica, ovviamente). “Troppi visitatori – gli è stato detto -, infastidiscono la clientela abituale“.

Insomma, Donato non è stato compreso e alla fine ha lasciato il posto in salumeria, raccontando la sua storia ai follower. “La ditta I Monti Lattari mi ha comunicato che non devo più fare video dall’interno del negozio. Una scelta loro, io sono un dipendente e devo fare quello che loro mi chiedono. Non mi chiedete più foto né video, non ne posso fare più”.

Tra i follower delusi e dispiaciuti, oltre che “smollicati” come ama chiamarli Donato, c’era anche Steven Basalari (“Bella raga”), che nel suo profilo TikTok si definisce un businessman ed è il proprietario della discoteca Number One a Cortefranca, in provincia di Brescia, ma anche di altri locali.

A Napoli la salumeria di Donato De Caprio

TikTok ha fatto il resto. Tra un balletto e l’altro, su questo social nascono anche progetti d’affari. E così Steven Basalari ha deciso di sostenere Donato (ex) Monti Lattari nell’apertura di una nuova salumeria tutta sua. Il sogno si è realizzato nel giro di qualche mese.

Domenica 19 febbraio a Napoli, in via Pignasecca 29, è stato inaugurato “Con mollica o senza”. Guarda caso, si trova a pochi passi di distanza dal negozio “Ai monti Lattari” (al civico 10 della stessa strada) dove Donato lavorava come dipendente. “Amo Napoli, verrò una settimana al mese qui”, ha dichiarato entusiasta Basalari.

Donato De Caprio si sta già dando da fare, sia dietro il bancone che sui social. La sua pagina TikTok è costantemente aggiornata di video, in cui mostra il locale, che ha una stanza per la degustazione al piano interrato, e i suoi ormai famosi panini, di cui ama curare ai massimi livelli la qualità degli ingredienti. Che altro dire… “Con mollica o senza?“, naturalmente.