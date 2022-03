Viaggi, ecco i luoghi (belli) che causano la sindrome di Stendhal

“Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti ed i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce, ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere”. Così scrive, dopo avere visitato la basilica fiorentina, lo scrittore francese Marie-Henri Beyle, in arte Stendhal, nel suo libro “Roma, Napoli e Firenze” nel 1817.

E’ la prima testimonianza di una manifestazione di malessere di fronte ad un’opera d’arte.

Un disturbo che poi analizzato e classificato per la prima volta nel 1977 dalla psichiatra Graziella Magherini, che studiò un campione di 106 turisti stranieri in visita a Firenze, tutti colpiti da malessere e disagio psichico improvviso e di breve durata.

Nacque così la “sindrome di Stendhal”, conosciuta anche come “sindrome di Firenze”, disturbo psicosomatico transitorio caratterizzato da una sensazione di malessere di fronte a capolavori artistici o architettonici.

I sintomi variano, ma i più comuni sono senso di vertigini, tachicardia, crisi di panico, euforia o depressione, nausea. Nella maggior parte dei casi si tratta di sintomi passeggeri, anche se è bene tenere queste manifestazioni sotto controllo e, se persistono, occorre visitare il proprio medico di base.

Le città d’Italia che provocano la sindrome di Stendhal

Circondati dalla bellezza, insomma, può capitare di sentirsi persi o sopraffatti, soprattutto in Italia: quali sono i luoghi dove è più probabile provare la sindrome di Stendhal, data l’alta concentrazione di arte e cultura? Lenstore ha condotto uno studio che analizza diversi parametri in ciascuna città, tra cui il numero di chiese e musei e le guide turistiche, per scoprire quali offrono la più completa esperienza artistica e culturale.

Inoltre, lo studio esplora il numero di hashtag su Instagram e di video su TikTok per svelare le località italiane più famose sui social.

Le città con la maggiore densità artistica per Km2

Secondo lo studio, le città italiane con la più alta densità artistica sono:

Classifica Città Numero di musei per Km2 Numero di luoghi storici per Km2 Numero di chiese e cattedrali per Km2 Numero di monumenti artistici per Km2 Migliore attrazione 1 Napoli 0,85 1,06 2,25 0,99 Piazza del Plebiscito 2 Trieste 0,75 1,19 0,39 2,88 Castello di Miramare – Museo Storico 3 Firenze 1,45 0,82 1,49 0,69 Gallerie Degli Uffizi 4 Milano 1,17 0,57 0,84 2,33 Duomo di Milano 5 Padova 0,61 1,23 0,54 1,05 Cappella degli Scrovegni 6 Torino 0,70 0,28 0,54 0,42 Museo Egizio 7 Bologna 0,62 0,38 0,38 0,50 Santuario di Madonna di San Luca 8 Palermo 0,24 0,43 0,84 0,43 Palazzo Conte Federico 9 Monza 0,15 0,57 0,60 0,54 Parco di Monza 10 Venezia 0,45 0,44 0,27 0,44 Il Palazzo Ducale

Sebbene Roma sia la città con più attrazioni culturali e monumenti artistici di ogni genere, è Napoli la città con la più alta densità culturale e artistica: il capoluogo campano conta ben 2,25 chiese e 1,06 luoghi storici per Km2.

Quando si tratta di densità artistica, Trieste occupa il secondo posto in classifica, offrendo ai visitatori ben 2,88 monumenti artistici e 1,1 luoghi storici per Km2. Il Castello di Miramare ed il suo museo storico rendono la città friulana meta di turisti da tutto il mondo.

Infine, Firenze occupa il terzo posto in classifica, vantandosi del suo immenso patrimonio artistico e culturale concentrato nei suoi 148 musei. Il capoluogo toscano offre ai visitatori 1,49 chiese per Km2, oltre a capolavori unici archiviati nella famosissima Galleria degli Uffizi.

Molto probabilmente a causa delle loro dimensioni, Foggia, Ravenna e Perugia sono le città con meno arte per chilometro quadrato. Ma questo non è l’unico parametro da tenere in considerazione.

Le 10 città italiane più culturali

Per scoprire quali sono le città più culturali d’Italia, tutti i parametri analizzati nella ricerca sono stati combinati attraverso una formula indicizzata per creare una classifica che tenesse in considerazione tutti i dati.

Secondo la classifica derivante dall’indice finale dello studio, le 10 città italiane più culturali sono:

Classifica Città Numero tot. di guide turistiche Numero di musei Numero di luoghi storici Numero di chiese e cattedrali Numero di monumenti artistici 1 Roma 6732 240 317 460 236 2 Firenze 2623 148 84 152 71 3 Milano 677 212 104 153 423 4 Napoli 2015 101 126 268 118 5 Trieste 103 64 101 33 245 6 Venezia 1307 186 185 111 181 7 Padova 74 57 114 50 98 8 Palermo 461 39 69 135 69 9 Bologna 354 87 54 54 70 10 Torino 193 91 36 70 55

Non è strano che Roma si classifichi prima tra le città più culturali d’Italia. Secondo la ricerca, la capitale offre ben 6.732 guide turistiche tra cui scegliere, 240 musei da esplorare ed il numero più alto di chiese (460) nella penisola. La Cappella Sistina è uno dei luoghi dove davvero si può sperimentare la sindrome di Stendhal, una bellezza che fa quasi male agli occhi.

Battuta solo da Milano per il numero di monumenti artistici e costruita sulle rovine di una civiltà antica, Roma rimane il fulcro dell’arte e della cultura in Italia. Meta adorata da turisti da tutto il mondo, Firenze occupa il secondo posto. Offrendo più di 2.600 guide turistiche, la città del poeta Dante è la dimora perfetta per gli amanti dell’arte. Sebbene non ecceda di luoghi storici (84) e monumenti artistici (71), i musei di Firenze ospitano alcuni tra i capolavori più famosi nel mondo, e la densità artistica della città toscana è ineguagliabile. Non è improbabile provare la sindrome di Stendhal di fronte alla “Nascita di Venere” di Sandro Botticelli, solo per fare un esempio.

Infine, Milano è terza tra le città più culturali secondo l’indice, seconda solo alla capitale per il numero di musei (212).

Milano è la città più popolare sui social

La ricerca analizza anche le città italiane più e meno popolari sulle piattaforme social, in base al numero di hashtag su Instagram e di video su TikTok per ciascuna città combinati in un indice comune, per scoprire dove in Italia vengono creati più contenuti social. Secondo i risultati dello studio, le 10 città più popolari tra utenti ed influencer sono:

Classifica Città Numero di hashtag su Instagram Numero di video su TikTok 1 Milano 22.400.000 4.300.000.000 2 Roma 28.500.000 1.200.000.000 3 Venezia 16.000.000 813.600.000 4 Palermo 8.500.000 1.500.000.000 5 Napoli 9.200.000 900.900.000 6 Firenze 10.700.000 425.300.000 7 Catania 4.400.000 1.300.000.000 8 Bologna 7.600.000 552.500.000 9 Brescia 3.000.000 900.500.000 10 Verona 5.800.000 397.600.000

Nota per la sua vena metropolitana e all’avanguardia tra le principali città in Europa, Milano è diventata nel corso degli ultimi anni meta irrinunciabile per chi visita il nord d’Italia. Dalla Madonnina in cima al Duomo di Milano, ai locali sempre aperti dei Navigli, Milano non ha nulla da invidiare alle altre grandi città d’Europa come Madrid, Parigi o Berlino.

Registrando un numero di hashtag pari a 22.400.000 ed il numero più alto di video su TikTok (4 miliardi 300 milioni), il capoluogo lombardo è la città più ‘social’ d’Italia. Roma invece, al secondo posto in classifica, è la città più popolare su Instagram, mostrando ben 28.500.000 hashtag sulla piattaforma social. Infine, non è strano trovare Venezia al terzo posto. Registrando 16 milioni di hashtag su Instagram, ed 813.600.000 post su TikTok, la pittoresca città sommersa dal mare è tra le destinazioni più comuni per i viaggiatori che desiderano trascorrere del tempo in Italia.

Classifica Città Numero di hashtag su Instagram Number of videos on TikTok 1 Padova 598.000 4.800.000 2 Livorno 1.000.000 32.300.000 3 Ravenna 1.000.000 57.700.000 4 Reggio Calabria 1.000.000 63.800.000 5 Genova 816.000 109.800.000

Padova, Livorno e Ravenna sul web non godono della fama che meriterebbero

Tra le città meno popolari sui social, forse perché meno conosciute dai turisti stranieri, vi sono alcune tra le città più belle e particolari nella penisola italiana. Sebbene Padova occupi il quinto posto tra le città italiane con più densità artistica e culturale per Km2, la città veneta non è particolarmente conosciuta sui social. Infatti, con solo 598 mila hashtag su Instagram e 4.800.000 video su TikTok, Padova non gode della fama che dovrebbe invece esserle riconosciuta.

Offrendo ai turisti una serie di attrazioni culturali, tra cui la coloratissima Cappella degli Scrovegni di Giotto e la maestosa Basilica di Sant’Antonio, la città merita più riconoscimento e più post sui social. Al secondo posto tra i centri abitati meno famosi d’Italia sul web vi è Livorno. La bellissima città toscana sul mare conta 1 milione di hashtag su Instagram e 32.000.000 video su TikTok. La costiera di Calafuria e la terrazza Mascagni offrono un panorama idilliaco sul mare, che rimane il punto forte di questa città. Infine, la città di Ravenna registra 1 milione di hashtag su Instagram e 57.700.000 video su Tiktok. Non abbastanza, considerando la mole di bellezze artistiche e culturali concentrate nella località emiliana, tra cui le sue molteplici basiliche bizantine e la tomba del poeta medievale Dante Alighieri.

Metodologia

Per condurre questa ricerca Lenstore ha preso in considerazione le 29 maggiori città italiane per numero di abitanti ed ha analizzato i seguenti parametri per ciascuna località:

Popolazione

Superficie in Km2

Numero di guide turistiche culturali

Numero di guide turistiche in luoghi storici

Numero di guide turistiche relative ad attrazioni letterarie, artistiche e musicali

Numero di musei

Numero di luoghi storici

Numero di hashtag su Instagram

Numero di video su TikTok

Numero di chiese e cattedrali

Numero di monumenti artistici

Migliore attrazione culturale

Lenstore ha poi utilizzato una formula per indicizzare ciascun parametro e ha unito i diversi risultati in un indice finale, per creare una classifica delle città italiane più culturali ed artistiche. Tutti i dati sono stati raccolti il giorno 28/02/22.