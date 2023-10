Chi è Giuliana Florio, la tiktoker napoletana che ha portato in Italia gli NPC

Nuovi mostri/ Giuliana Florio ha raggiunto la fama su TikTok grazie alle dirette streaming NPC (acronimo di Personaggio Non Giocante), trend importato dagli Usa che consiste nel comportarsi come un robot durante le live

Vi è capitato di avere la bacheca TikTok invasa dall’hashtag #NPC? Di che cosa si tratta? E chi è Giuliana Florio? La giovane che ha portato in Italia questo nuovo trend entra a far parte della gallery dei “Nuovi Mostri” di True-news, ovvero una serie di personaggi italici molto seguiti (e discussi), a volte anche per ragioni inspiegabili. Vediamo chi è.

Chi è Giuliana Florio

Giuliana Florio è una tiktoker italiana, originaria di Napoli e nata nel nata nel 1995. Laureata in sociologia presso l’Università Federico II di Napoli, ha lavorato come cameriera per mantenersi e anche come modella nel campo della moda. Dopo aver vissuto a Londra, è tornata per un periodo nella sua città natale e ora vive ad Amsterdam. Della sua vita privata si sa che ha avuto una relazione tossica, dalla quale ora è uscita: sta però cercando di utilizzare la sua esperienza personale per diffondere messaggi positivi sul cyberbullismo, sull’amor proprio e sull’importanza dell’auto-realizzazione.

Che cos’è il trend degli NPC

La sua ascesa su TikTok è stata notevole, grazie alle sue dirette streaming in cui interpreta il ruolo di un NPC (Non-Playable Character), ovvero un “Personaggio Non Giocante” nei videogiochi. In queste dirette, Giuliana si comporta in modo ripetitivo, come fosse un robot, reagendo solo alle interazioni degli utenti, come like, commenti e donazioni. Così fanno i personaggi dei videogame per console, che rispondono solo se interpellatati dal giocatore.

Il trend degli NPC streaming è nato inizialmente negli Stati Uniti grazie alla tiktoker Pinkydoll, che è stata soprannominata “Regina degli NPC” dai suoi follower, che sono più di un milione e mezzo. Giuliana Florio ha importato l’idea in Italia, ottenendo un ampio seguito sulla piattaforma più in voga del momento: oltre ad aver raccolto oltre 270.000 follower su TikTok, le sue dirette streaming attirano migliaia di spettatori contemporaneamente. Il suo “Frr Rha” ormai è diventato un tormentone ed ha fatto anche uno sticht con Gerry Scotti, per arrivare al recente debuttato in collegamento a Propaganda Live. Dal web alla tv, e ritorno, insomma. Qualche esempio di sua reazione, rigorosamente in napoletano? Quando riceve lo sticker “cuore”, lei dice “o sacr cor e San Gennaro”, mentre al simbolo di TikTok risponde con “amma fa TikTok? E facimmelo buon!”.

Giuliana Florio, le polemiche

Se da un lato è molto seguita, dall’altro Giuliana Florio è oggetto di critiche e polemiche anche molto accese da parte di numerosi utenti, che hanno definito i suoi contenuti “privi di significato”, mettendo sotto accusa anche il trend degli NPC in sé. Di fatto si tratta di un modo per i content creator di guadagnare denaro, con utenti che inviano donazioni durante le dirette: Pinkydoll, per esempio, arriva ad incassare anche 7mila dollari al giorno, grazie a maratone di NPC livestreaming che durano anche ore, richiedendo una certa abilità e resistenza fisica, anche perché gli utenti cercano di mettere alla prova i loro beniamini. Per esempio, Giuliana Florio si ferma ogni cento like raggiunti, per riposarsi un po’ e chiacchierare con i follower senza dover recitare. Lei è tra l’altro consapevole di quanto questo tipo di successo sui social media possa essere effimero e cerca di sfruttare questa opportunità per costruire ulteriori progetti, come una sua linea di abbigliamento sulla quale però non ci sono ulteriori dettagli.

Il club dei tiktoker napoletani

Chissà che non si apriranno poi altre possibilità, anche perché Giuliana Florio ormai è entrata nel club dei tiktoker napoletani di cui True-News ha già parlato, ovvero una serie di persone che grazie alla loro simpatia e al loro carattere verace sono riuscite a raccogliere un notevole successo di pubblico e hanno realizzato i progetti che da tempo desideravano per la loro vita reale e non solo digitale, da Donato “Con mollica o senza” a “Carmen Fiorito alias New Martina”, solo per citarne un paio.