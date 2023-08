Lezioni di economia su TikTok: cos’è il castelletto bancario e chi sono Nevio Lo Stirato e Filippo Champagne

Tra personaggi trash e racconti inverosimili, su TikTok si può trovare di tutto. Se poi ci mettono lo zampino anche Giuseppe Cruciani e David Parenzo con il loro programma radiofonico “La Zanzara” va a finire che c’è pure qualcosa da imparare, oltre che da ridere (o piangere, a seconda delle situazioni). Questo è il caso della coppia di “fenomeni del web” composta da Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato.

Chi sono? Due ludopatici, come ammettono loro stessi. Il primo dichiara di aver perso ingenti somme di denaro nel gioco d’azzardo, il secondo ammette di aver accumulato debiti per milioni di euro. Il primo è ricco di famiglia, come lui stesso racconta su TikTok (@filippochampagnereal; quasi 9mila follower; oltre 22mila mi piace), il secondo invece no. In ogni caso a entrambi “perdere i soldi piace, questo è il bello”.

Nevio Lo Stirato, Filippo Champagne e il gioco d’azzardo

Uno stile di vita a dir poco controverso, che scatena le reazioni della Rete, oltre alle preoccupazione di Cruciani, che sottolinea i rischi della ludopatia e le conseguenze psicologiche e finanziarie ad essa legate. In generale, gli utenti sono divisi tra chi apprezza l’onestà e la sincerità dei due personaggi e chi ne condanna il modo di vivere. “Eroi contemporanei”, sottolinea qualcuno ironicamente. “Non siamo dei buoni esempi”, dicono loro.

Che cos’è il castelletto bancario

Tra il serio e il faceto, ci si ritrova a parlare anche di “castelletto bancario”. A praticarlo in passato – in modo a dir poco creativo – è stato Nevio: “Certo, oggi mi arresterebbero”, butta lì con una battuta. Che cos’è? Si tratta di un tipo di fido bancario grazie al quale le aziende riescono a farsi anticipare dalla banca i propri crediti derivanti dalle transazioni con i clienti, ottenendo così immediata liquidità. In cambio di questa facilitazione finanziaria, pagano un tasso di interesse precedentemente concordato. In altre parole, il castelletto bancario è un finanziamento a breve termine erogato da una banca a un soggetto o una società considerata affidabile in base a criteri specifici.

Uno strumento che si rivela particolarmente utile quando le aziende offrono ai propri clienti opzioni di pagamento dilazionato, consentendo loro di effettuare pagamenti anche mesi dopo la data di emissione delle fatture. Questa pratica può tuttavia mettere a dura prova la liquidità aziendale, in attesa dei pagamenti: per affrontare le spese correnti, allora, si può utilizzare il castelletto bancario, sostanzialmente una cessione anticipata dei crediti non ancora scaduti alla banca.

Il castelletto by Nevio Lo Stirato

“Il castelletto è quando tu puoi versare Riba (ricevuta bancaria, ndr) e cambiali che la banca ti sconta, ti anticipa i soldi”, spiega in soldoni, appunto, Nevio Lo Stirato. “Io l’ho fatto con 10 banche”, ammette. “Certo, se tu versi 100 milioni alla banca in cambiali, Riba… E poi ne spendi 200 c’è qualcosa che non funziona”.

Una truffa?, gli chiedono a La Zanzara. “Macché truffa”, risponde lui. “Sono rimasto stirato (indebitato, ndr) perché sono un giocatore, succede a tutti”. E ancora: “Quando hai movimento di soldi, quando fai tanti versamenti, la banca ti dà fiducia. O meglio, così succedeva trent’anni fai, adesso non è più così. Oggi il castelletto non lo faccio più”.

Chi è Filippo Champagne

Mentre il suo amico racconta la sua filosofia finanziaria alternativa, Filippo Champagne se la ride di gusto, perché lui non ha problemi di portafoglio, avendo le spalle coperte dalla famiglia. Ma chi è esattamente? Il suo vero nome è Filippo Romeo ed è fratello nientemeno che del senatore leghista Massimiliano Romeo. Un influencer con oltre 120mila follower su Instagram, dove condivide quotidianamente le sue storie, mostrando la sua riccanza milanese. “Il fatto che mi voglia ubriacare di champagne non significa che io sia alcolizzato”, scrive sul suo profilo, indicando anche l’indirizzo mail da contattare per eventuali partnership. Fa colazione con il vino rosso e si sveglia alle 18, trascorrendo le sue giornate tra divertimenti e giocate alle slot machine. “Non ho responsabilità: la cosa più bella è che non fai niente, è tutto oziare”. E ancora: “Devo decidere solo dove uscire, dove andare a bere o a ballare, non mi importa, sono ricco di famiglia”. “Non ho mai lavorato e non lavorerò mai, il mio unico pensiero quando mi sveglio è dove andare a bere”.

Chi è Nevio Lo Stirato

Al contrario di Filippo, Nevio (oltre 37mila follower su Instagram) non ha la fortuna di essere un ricco mantenuto: è stato proprietario di una ditta di parquet, ma poi la passione per il gioco e le scommesse, in particolare corse di cavalli e casinò, lo hanno portato ad essere surclassato dai debiti, arrivati attualmente a un totale di “7 o 8 milioni di euro”. Ma “dormo tranquillo, non ho problemi – sostiene -. Chi non dorme è chi deve prendere i soldi”. Beato lui… (si fa per dire).