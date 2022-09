Renato Zero al Circo Massimo di Roma: scaletta canzoni e biglietti dei concerti

Renato Zero al Circo Massimo di Roma: l’artista arriva con una serie di concerti che erano in programma nel 2020, poi annullati a causa del Covid. Diverse le date che sono state programmate con sold out previsti.

Renato Zero al Circo Massimo di Roma: scaletta canzoni

Renato Zero sarà protagonisti con i suoi concerti al Circo Massimo di Roma da 23 al 25 settembre, poi il 28, il 30 e il primo ottobre, sempre dalle 21.

“Durante l’ultima tappa del suo tour, Zero il folle, a fine gennaio 2020, Renato Zero rivelò al pubblico di volere festeggiare i suoi 70 anni con un grande concerto nella sua amatissima Roma. Poi, purtroppo, quello che sappiamo bene: l’arrivo del Covid-19 in Italia e in tutto il mondo con lo stop forzato a tutti i live e concerti. A quel punto, Renato Zero annulla l’evento previsto e si mette al lavoro su nuove canzoni.

Ne esce il progetto “Zerosettanta” che conta ben 39 pezzi inediti e ben tre dischi totali. Tre date di rilascio diverse: 30 settembre, 30 ottobre e 27 novembre 2020. Si parte dal VolumeTre, fino all’Uno, come il consueto conto alla rovescia nei suoi concerti”. Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco della Capitale:

Il mercante di stelle

Per non essere così / Niente trucco stasera / Artisti / L’equilibrista

Mai più da soli

Viaggia

Cercami

Emergenza noia

Sogni di latta

Che fretta c’è

Dimmi chi dorme accanto a me

Questi anni miei

La culla è vuota

Magari / Ho dato / Mentre aspetto che ritorni/ Ed io ti seguirò / La tua idea / Nei giardini che nessuno sa

Figli tuoi

Madame

Chi

Via dei martiri

Vivo / Uomo, no! / Non sparare / Il carrozzone

Ufficio reclami

Triangolo

Si sta facendo notte

Rivoluzione

Quanto ti amo

Tutti sospesi

Quattro passi nel blu

La vetrina

Amico assoluto

Casal de’ Pazzi

Il cielo (chiusa dallo strumentale de “I migliori anni della nostra vita”)

Più su

Biglietti dei concerti

I biglietti dei concerti sono venduti sulla piattaforma Vivaticket. Tuttavia, sarà necessario controllare le disponibilità dei posti, visto che stavano andando a ruba gli ultimi biglietti disponibili per le diverse date.

