Samuele Segreto, chi è “Samu” di Amici 2022: carriera e vita privata del ballerino

Chi è Samuele “Samu” Segreto, ballerino di Amici 2022. Il giovane talento siciliano gode già di una certa fama nel campo della recitazione. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a Palermo il 23 luglio 2004, Samuele Segreto detto Samu è uno dei concorrenti dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, nella categoria ballo. Cresciuto nel comune di Monreale, studia danza dal 2012, in particolare quella hip hop.

Al ballo alterna la passione per la recitazione, carriera con la quale comincia a farsi conoscere in Italia. Ottiene il suo primo ruolo nel 2017, nel film tv Mario Francese. In seguito recita anche per il cinema in Stranizza d’amuri, Il mio corpo vi seppellirà e In guerra per amore. È inoltre nel cast della fiction L’ora – Inchiostro contro piombo, al fianco di Stefano Accorsi.

In parallelo ai suoi ruoli da attore, continua a portare avanti la sua carriera da ballerino, arrivando a rappresentare l’Italia ai mondiali di hip hop a Las Vegas. Nel 2022 si mette in gioco ad Amici, e la sua esibizione strega il maestro Emanuel Lo Iacono: “Mi sei entrato come un fuoco. Sei potente, hai energia e sei stiloso. Senti cosa stai facendo. Quindi spacca e vai a prenderti questa maglia“.

Vita privata: fidanzata, famiglia, Instagram

Non si sa ancora molto sulla vita privata del bel Samu, né di una sua possibile fidanzata. Il ballerino potrebbe essere ancora single, almeno per il momento. Per quanto riguarda la sua famiglia, sappiamo che ha due fratelli più piccoli, ai quali tiene tantissimo. Segreto ha già colpito il web, creandosi un buon seguito su Instagram: il suo profilo conta già oltre 57mila follower.