Chi è Antonio Ricci, padre di Striscia La Notizia: moglie, figli, tv, Beppe Grillo

Antonio Ricci è il padre di Striscia la notizia e di tanti altri programmi della tv italiana come Paperissima Sprint.

Chi è Antonio Ricci

Albenga in provincia di Savona, è tra i più conosciuti autori televisivi italiani e padre di Striscia la notizia. La sua carriera di successo inizia nel 1979, quando entra a far parte del team di autori di Fantastico, celebre programma di Rai 1. Nel frattempo nasce un sodalizio artistico con il comico Beppe Grillo, per cui firma alcuni programmi come Te la do io l'America, del 1980.

Le trasmissioni satiriche di Antonio Ricci

Ricci nel 1983 fonda Drive In, trasmissione satirica in onda su Italia 1 fino al 1988. In quel periodo firma altre trasmissioni, come ad esempio Buone notizie, Te lo do io il Brasile (sempre con Grillo), Odiens, Lupo Solitario, Matrjoska. Nello stesso anno, Ricci è in tv con L’araba fenice, con lo stesso cast.

La nascita di Striscia la Notizia

Il 1988 è l’anno dell’ideazione in cui Ricci fonda Striscia la Notizia, uno dei programmi più longevi della tv italiana, tutt’ora in onda su Canale 5. A partire dal 1990 Ricci è autore di un’altra nota trasmissione, Paperissima, di cui firma diverse edizioni fino al 2013. Paperissima Sprint, invece, nasce nel 1995 ed è in onda ancora oggi.

Premi

Antonio Ricci ha ricevuto riceve ben 29 Telegatti e 28 Oscar Tv, diventando così tra i personaggi della televisione italiana più premiati in assoluto.

Moglie e figli

Antonio Ricci è sposato con la storica d’arte Silvia Arnaud, da cui ha avuto tre figlie, Alessandra, Vittoria e Francesca. La moglie è laureata in Scienza del Beni Culturali.