Morgan contro Fedez: “Mi ha detto cose terribili”. Il cantante valuta le vie legali

Morgan contro Fedez: continuano le polemiche dopo il licenziamento del cantante che intanto ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia da Valerio Staffelli. Nell’occasione sono emerse importanti dichiarazioni.

Morgan contro Fedez: “Mi ha detto cose terribili”

Morgan, nel ricevere il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia, ha confessato di essere stato attaccato da Fedez: “Dopo l’ultimo live, ho chiesto scusa a Fedez via messaggio, nonostante lui sia stato molto violento nei miei confronti, dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Ero nel camerino, ha bestemmiato contro di me davanti a mia figlia di tre anni che mi chiedeva: “Papà perché ce l’ha con te?”. Gridava e bestemmiava e diceva: o lui o io, dovete cacciarlo”.

Poi, ha aggiunto: “Ho sempre pensato Fedez fosse un ragazzo intelligente, con un buon vocabolario, con cui si riuscisse ad avere a che fare, sinceramente. Ultimamente ha avuto anche questa malattia di cui mi è dispiaciuto molto, sono stato molto vicino a lui per quanto possibile, consolandolo con parole e musica, provando a dargli forza per rimettersi”.

Infine: “Sinceramente l’essere umano a me interessa sempre più di ogni altra cosa, perché la vita è importante e vedere un ragazzo di 33 anni che lotta per la vita, ogni cosa ha meno importanza. Fedez non è un mio nemico, lui ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chi se ne frega. Il problema non è quello”.

Il cantante valuta le vie legali

In un’intervista pubblicata su Repubblica mercoledì 22 novembre, il cantante ha lasciato intendere che vorrebbe procedere per vie legali: “Sto studiando la disciplina del licenziamento illegittimo, la tutela nel caso di licenziamento discriminatorio e illegittimo di un lavoratore”.

