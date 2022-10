Burioni è positivo al Covid: come sta il famoso virologo spesso in tv

Burioni è positivo al Covid 19. Il famoso virologo non si è presentato in televisione a Che tempo che fa. Ecco come sta.

Burioni è positivo al Covid. Il famoso virologo è andato in televisione ed ha annunciato di essere stato contagiato. Anche per questo non si è presentato nel programma di Fabio Fazio su Rai 3 a Che tempo che fa.

Roberto Burioni è positivo al Covid-19. Il famoso virologo è andato in televisione a Che tempo che fa ed ha annunciato che è risultato positivo al virus. Non solo il virologo è stato assente in studio.

Filippa Lagerback anche lei è risultata positiva al Covid. “Ahimé sono risultata positiva – ha spiegato Lagerback in collegamento da casa – è un Covid svedese, arrivato con la valigia della mamma. Sono raffreddata, ho avuto un po’ di febbre”. “Bisogna stare attenti”, ha aggiunto, spiegando di aver “spedito” il marito Daniele Bossari in albergo.

Come sta il famoso virologo

Allora come sta il virologo: lo stesso Burioni in collegamento su Rai 3 a Che tempo che fa spiega la sua condizione di salute.

“Il vaccino fa sì che io possa essere qui e non in ospedale, con febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White: tutto sommato è una malattia che non è particolarmente grave. Questo grazie al vaccino. Io ho fatto la settimana scorsa la quarta dose, penso che questo sia stato importante per far sì che la malattia non sia grave“.

“Dobbiamo prendere atto di una cosa: lo scenario è completamente cambiato da quello dello scorso anno con l’arrivo della variante Omicron 1 e 2 prima e poi la variante Omicron 5 poi, che io mi sono molto probabilmente preso” dice il virologo, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

