Orso Paddington con la Regina Elisabetta l’ultima volta insieme. Virale fu il filmato del Giubileo di Diamante

Orso Paddington con la Regina Elisabetta: un ultimo saluto per la sua Regina, dopo che solo tre mesi fa circa avevano girato insieme un video davvero esilarante ed originale che h afatto il giro del web e dei social. Ecco le parole dell’orsacchiotto per la sua Regina.

Orso Paddington con la Regina Elisabetta l’ultima volta insieme

L’Orso Paddington è apparso l’ultima volta con la Regina Elisabetta per darle l’ultimo saluto.

Così ecco il tweet di addio dell’orsetto, protagonista di un iconico tè con la Regina: “Thank you Ma’am, for everything“. Poche parole e dirette che spiegano tutto l’amore che ha ricevuto la sovrana nei suoi tanti anni sul trono d’Inghilterra. Il saluto del famoso orsacchiotto mette in eveidenzia anche lo spirito ironico della Regina che si prestava a simpatici siparietti per il sul Regno ed i suoi sudditi.

Virale fu il filmato del Giubileo di Diamante

Un video a sorpresa della regina Elisabetta in occasione del Giubileo di Diamante ad inizio giugno 2022 divenne molto virale nelle ultime ore. La comunicazione del Palazzo si è inventato un incontro ironico e davvero originale. Infatti, nel video si vede la regina Elisabetta prendere il thè con il famoso orso Paddington.

“Buon Giubileo, signora. E grazie. Di tutto” dice l’orso Paddington. La regine risponde con un sorriso: “Lei è molto gentile”.

Poi i due usano un cucchiaino d’argento sui loro piattini da tè per battere il tempo del brano dei Queen ‘We Will Rock You’ che ha aperto il concerto del Giubileo davanti a Buckingham Palace.