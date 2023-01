Il 2023 sarà un anno dove il cinema proverà a recuperare parte degli introiti che ha perso negli anni passati. Ecco i film più attesi del 2023.

Cinema 2023, ecco i film più attesi dagli appassionati

Un sondaggio annuale di Fandango, il colosso Usa di rivendita biglietti, ha fatto un elenco di quelli che sono i film più attesi dagli appassionati del grande schermo nel 2023. In particolare, i dieci titoli più attesi sono i seguenti:

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 con Chris Pratt e Zoe Saldana, (3 maggio);

con Chris Pratt e Zoe Saldana, (3 maggio); SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (1 giugno);

(1 giugno); ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA (15 febbraio);

(15 febbraio); JOHN WICK: CAPITOLO 4 con Keanu Reeves (23 marzo);

con Keanu Reeves (23 marzo); INDIANA JONES E LA RUOTA DEL DESTINO con Harrison Ford che torna giovane e per la prima volta con un regista che non si chiama Steven Spielberg ma James Mangold (estate);

con Harrison Ford che torna giovane e per la prima volta con un regista che non si chiama Steven Spielberg ma James Mangold (estate); AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO con Jason Momoa e Ben Affleck (25 dicembre);

con Jason Momoa e Ben Affleck (25 dicembre); MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE 1 con inossidabile Tom Cruise nel nuovo sequel girato anche in Italia (14 luglio);

con inossidabile Tom Cruise nel nuovo sequel girato anche in Italia (14 luglio); THE HUNGER GAMES: LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE con Peter Dinklage, Jason Schwartzman e Viola Davis (17 novembre);

con Peter Dinklage, Jason Schwartzman e Viola Davis (17 novembre); CREED III (3 marzo);

(3 marzo); SUPER MARIO BROS. (7 aprile). Questi sono 10 attesi tra i blockbuster, ma sono molti altri i titoli su cui l’interesse è spasmodico

Gli altri film

Altri film che sono attesi sono, in primo luogo, KILLERS OF THE FLOWER MOON, il nuovo Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro atteso ormai da un anno. Seguono poi anche BARBIE con Margot Robbie e Ryan Gosling nella trasposizione ultra pop di Greta Gerwig e LA SIRENETTA con Halle Bailey nel remake del classico Disney del 1989.