Xi Jinping in viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo: “Per la pace in Ucraina”

Xi Jinping in viaggio in Russia, in visita da Putin dal 20 al 22 marzo: “L’obiettivo è la pace in Ucraina”. La Cina continua a collaborare con il Cremlino, pur spingendo per una risoluzione del conflitto: “Dalla parte del dialogo e della correttezza storica”.