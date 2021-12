Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: previsioni

Ecco le previsioni dell’Oroscopo 2022 di Paolo Fox per l’anno nuovo e per i nati sotto il segno dell’Acquario. L’astrologo televisivo più famoso d’Italia ha pubblicato un nuovo libro con le previsioni 2022 per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario

Chi è nato tra il 21 gennaio e il 19 febbraio è nato sotto il segno dell’Acquario che sarà un anno dove, per avere successo, sarà necessario uscire dagli schemi. Le prove saranno diverse e sarà necessario affrontarle senza perdere la sicurezza di se stessi.

Oroscopo Acquario 2022: lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Acquario non mancheranno novità dal punto di vista lavorativo ma la parola chiave per ottenere i successi in questo ambito sarà soprattutto una: “pazienza“. Questo perchè il percorso professionale, nel 2022, sarà un “work in progress” ma arriverà a concretizzarsi solamente nella stagione autunnale. Se avrete lavorato con impegno anche nel 2021, inoltre, avrete modo di raccogliere ciò che avete seminato. I primi mesi saranno buoni sul piano finanziario e potrebbero spingervi anche a qualche investimento importante. Fondamentale per un successo professionale sarà la vostra dose di autostima e trovare la forza per combattere il vostro status quo.

Oroscopo Acquario 2022: amore

Sul piano prevalentemente affettivo e del rapporto di coppia chi è nato sotto il segno dell’Acquario, secondo l’astrologo Paolo Fox, potrà vivere un anno rivoluzionario. Le decisioni da prendere, anche pesanti, saranno più di una e non è escluso che i nati sotto questo segno avranno molte occasioni per prendere decisioni radicali. Sia per i fidanzati che per i single, inoltre, il 2022 si annuncia molto interessante e particolare: alcune vostre vecchie conoscenze potrebbero ripresentarsi nella vostra vita e, in caso di bisogno, potrete appoggiarvi agli amici e seguire qualche loro consiglio. Sarà un anno in cui non mancheranno emozioni e attimi di romanticismo.