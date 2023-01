X-Style torna in tv con la conduzione di Giorgia Venturini: anticipazioni, a che ora e dove vedere la puntata

X-Style è il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle. Torna in tv sui canali Mediaset il programma che vede ancor auna volta la conferma alla conduzione di Giorgia Venturini.

X-Style torna in tv con la conduzione di Giorgia Venturini: anticipazioni

X-Style è il programma di moda che torna in onda sulle reti Mediaset. Alla conduzione è stata confermata Giorgia Venturini che porta in tv un nuovo format sul tema della moda. La conduttrice è stata confermata, dopo Ylenia Baccaro (2012-2018) e Martina Panagia (2019-2020). Ecco quali sono i temi che verranno affrontati nella prima puntata: gli Anni 90′, un viaggio nei mitici nineties, tra moda, lifestyle e cinema. Poi, spazio alla new beauty: bellezza e inclusività. Attraverso rand, celebrities e influencer viene raccontata un’estetica gender neutral. Altro tema, le vacanze alternativa: luoghi, hotel e destinazioni per esperienze decisamente “diverse” da scoprire nel mondo. Baloon Museum: un viaggio nel meraviglioso mondo dell’arte gonfiabile capace di liberare la fantasia. Auto e visioni fantastiche: da Miami a Las Vegas, passando per Hollywood, alla scoperta dei codici della mobilità futura, tra design, emozioni digitali e funzionalità sempre più evolute.

A che ora e dove vedere la puntata

La nuova edizione del programma e la prima puntata va in onda martedì in seconda serata su Canale 5 a partire da 0.10 circa. Il rotocalco è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

