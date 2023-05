Chi è Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane sposata con un conte

Chi è Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice italiana.Dopo aver mosso i primi passi in tv a La sai l’ultima!, si è affermata sul piccolo schermo grazie al Grande Fratello. Oggi è il volto di Storie Italiane su Rai 1. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Eleonora Daniele, vita privata e carriera della conduttrice

Nata a Padova il 20 agosto 1976, Eleonora Daniele ha 46 anni ed è una nota giornalista e conduttrice italiana, dal 2013 alla guida di Storie Italiane. Laureata in Scienze della Comunicazione, prima di diventare nota alle cronache ha lavorato in banca e aveva provato a sfondare con il programma La sai l’ultima!. Solo la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello la rende però un volto televisivo entrando nel cast della seconda edizione del reality.

Nel corso della sua carriera però, benché sia conosciuta come conduttrice, ha avuto modo partecipare a diversi cast cinematografici recitando, tra il 2002 e il 2004, nelle fiction La squadra, Un posto al sole, Diritto di difesa e Carabinieri 3. Ed è proprio il 2004, anno di svolta per la sua carriera, che approderà a Unomattina su Rai Uno, restando al timone del programma per ben sei stagioni. Nel 2007 poi, con Massimo Giletti, ha condotto Miss Italia nel mondo e successivamente I miei angeli con Franco di Mare. Nel 2011 ha poi condotto il programma Linea Verde fino a che nel 2013 è al timone del programma Unomattina Storie Vere.

Giulio Tassoni, chi è il marito di Eleonora Daniele

La conduttrice 45enne, dal 14 settembre 2019, è sposata con l’imprenditore Giulio Tassoni, che lavora nel campo della cosmesi. La coppia ha detto il fatidico sì dopo ben 16 anni di fidanzamento e da 2 anni vivono felicemente la loro storia d’amore.

Il marito di Eleonora Daniele ha il titolo di “conte”, in quanto discendente di Alessandro Tassoni (scrittore seicentesco e poeta dell’aristocrazia modenese, autore del celebre componimento “La secchia rapita”). Con lui Eleonora ha avuto una figlia, Carlotta, che potrebbe essere quindi considerata una piccola contessa. Madrina della piccola è Mara Venier che Eleonora ha fortemente voluto per la figlia.

Eleonora Daniele e la dieta

La conduttrice di Storie Italiane si presenta alla schermo in grande forma. Ha infatti raccontato di aver preso circa venti chili durante la gravidanza e di essere dimagrita ulteriormente dopo il parto. La sua strategia? Tanto sport e pochi dolci. Chissà mai però che il vero segreto non sia la figlia Carlotta perchè “starle dietro è proprio una vera impresa”, ha dichiarato la conduttrice.