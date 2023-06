Matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: abiti e location

Il primo mese che richiama l’estate sta regalando moltissime novità. Si parla anche del recente matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, coppia già conosciuta (soprattutto sui social).

I due hanno già un figlio, spesso oggetto di discussione nei post della mamma.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati: ecco le news sul matrimonio

Da un lato una influencer e dall’altro un calciatore. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni non potrebbero essere più diversi, eppure le loro vite si sono unite e i due hanno formato una famiglia, coronando il loro sogno: il matrimonio, avvenuto il 20 Giugno 2023. La coppia ha “emulato” le nozze di Francesco Totti e Ilary Blasi e il luogo scelto è stata la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la location per il ricevimento è stata invece Villa Miani, che si affaccia su Roma.

L’evento ha portato più di 100 invitati ed è stato festeggiato in grande. La sposa indossava un abito con una gonna molto ampia eun corpetto bianco ricamato, che vanta la firma di Monique Lhuillier. A impreziosire il look un velo molto lungo. Il calciatore della Lazio la attendeva all’altare con un elegante vestito di colore scuro, entrambi molto emozionati.

Moltissimi gli atleti presenti: tanti calciatori biancocleesti e molte altre figure dello sport, come Marcel Jacobs. Tra balli, karaoke e foto, gli sposi hanno festeggiato con le persone a loro care, lasciandosi andare anche ad un lento insieme al loro bambino, Thiago.

Chiara Nasti ha voluto anche cambiare abito durante la festa, passando ad un vestito più sexy. Prima della torta ha ricambiato vestito, dimostrando il suo interesse per la moda e per gli abiti. Alla fine della serata ha lanciato in aria il boquet, raccolto dalla sua sorella Angela (sua testimone), che risulta ancora single secondo le voci.

