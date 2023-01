Virginia Sanjust di Teulada accusata di tentata estorsione e danneggiamento: cosa è successo all’ex conduttrice della Rai

Virginia Sanjust di Teulada è uno degli ex volti di Rai 1 del passato. In queste ore il suo nome è finito al centro dell’attenzione mediatica per dei guai giudiziari che la coinvolgono direttamente. Ecco di cosa sarebbe accusata la donna.

Virginia Sanjust di Teulada accusata di tentata estorsione e danneggiamento Una triste vicenda giudiziaria ha colpito Virginia Sanjust di Teulada. Infatti, è imputata per tentata estorsione e danneggiamento ai danni della nonna, violazione di domicilio e disturbo del riposo delle persone nei confronti dell'ex fidanzato. Virginia oggi ha 45 anni ma fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo a 26 anni tra le cosiddette "signorine buonasera": le annunciatrici Rai che, soprattutto tra gli Anni 50 e 80, ma anche dopo, erano incaricate di annunciare i programmi della serata. Nel 2004 partecipa come inviata speciale al programma Una giornata particolare su Rai 1, poi la sua carriera si complica a causa anche di alcune vicende negative della sua vita personale. Cosa è successo all'ex conduttrice della Rai L'ex conduttrice ed annunciatrice della Rai sarà giudicata con il rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 6 marzo. Virginia avrebbe fatto irruzione nell'appartamento della nonna materna, in cerca di soldi. La nonna, dopo essersi rifugiata in una stanza dell'appartamento, avrebbe denunciato la nipote. Inoltre, Virginia è imputata per i reati di violazione di domicilio e disturbo del riposo delle persone, perché avrebbe fatto irruzione «in più occasioni e a tutte le ore del giorno e della notte» anche a casa dell'uomo con il quale aveva avuto una relazione, che poi l'ha denunciata.