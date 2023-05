Enrico Oldoini, chi era il regista di Don Matteo: vita privata, causa morte e film più famosi

Enrico Oldoini è stato un regista e uno sceneggiatore di celebri cinemapanettoni ma anche serie tv. Nella sua carriera tante ed importanti collaborazioni sia con registi sia con attori italiani. La sua vita si è spezzata a 77 anni.

Enrico Oldoini, chi era il regista di Don Matteo: vita privata

Enrico Oldoini è stato un regista e uno sceneggiatore con tantissimi lavori e successi italiani nel suo curriculum e nella sua carriera. Purtroppo la sua vita si è spenta all’età di 77 anni che da poco aveva compiuto. Oldoini era ligure, nato a La Spezia nel 1946. Dopo aver frequentato a Roma l’Accademia nazionale d’Arte drammatica, ha iniziato la carriera di sceneggiatore. L’esordio dietro la macchina da presa nel 1984 quando dirige Adriano Celentano e Renato Pozzetto in “Lui è peggio di me“. Lo si ricorda in particolare per aver dato vita alla fiction don Matteo con Terence Hill e la sua firma si trova su diversi cinemapanettoni. Oldoini era sposato con Francesca Marra, anche lei regista.

Enrico Oldoini: causa morte

L’annuncio della scomparsa è stato dato in diretta tv da Carlo Conti durante la cerimonia per la consegna dei premi “David di Donatello”. Non ancora è chiara e stata resa nota la causa della morte del regista.

I film più famosi

Per il Cinema ha diretto in particolare diverse opere importanti come Cuori nella tormenta, Lui è peggio di me, Una botta di vita, Vacanze di Natale 1990 e 1991. E ancora, Miracolo italiano, La fidanzata di papà e I mostri oggi. Tra le serie tv è stato l’ideatore di don Matteo ed ha diretto la prima stagione di Un passo dal cielo, ma anche Dio vede e provvede, A casa di Anna, Capri, Il restauratore, e la sesta stagione di Provaci ancora prof. Tra gli attori diretti da Oldoni ci sono stati, tra gli altri, Diego Abatantuono, Lello Arena, Marina Suma, Renato Pozzetto, Adriano Celentano e Cristian De Sica.