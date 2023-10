Ariete ad Assago: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Ariete ad Assago si esibisce in concerto nella serata di venerdì 27 ottobre in occasione del suo tour 2023. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo il suo successo si è ampliato.

Ariete ad Assago: scaletta canzoni

Ariete si esibisce in concerto venerdì 27 ottobre al Mediolanum Forum di Assago a Milano La cantautrice ha preso parte tra i big del Festival di Sanremo 2023 con la canzone Mare di guai, classificandosi al quattordicesimo posto. Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, è l’occasione per poter vivere la musica di Ariete in versione live dopo il successo del tour dell’estate 2022.Ecco la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

Cose in comune

Nostalgia

Quattro inverni

Nulla

La notte

Le cose che ho fatto per piacerti

Rumore

Dormiveglia

Caramelle

Un’altra ora

Mare di guai

Cicatrici

L

Castelli di lenzuola

Avviso

Spifferi

Tatuaggi

Amianto

Pillole

Solo te

Quel bar

L’ultima notte

18 anni

Mille guerre

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Milano è l’ultima tappa del tour dell’artista che ha girato diverse città italiane.

LEGGI ANCHE: Alex Schwazer vuole lasciare il Grande Fratello: perché la minaccia del concorrente