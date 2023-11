Oroscopo Settimanale Paolo Fox 4-10 dicembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 4 al 10 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di dicembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 4 al 10 dicembre, le previsioni per tutti i segni

L’atmosfera è sempre più natalizia e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi primi, gelidi giorni di dicembre? Come cambieranno le cose nella prossima settimana? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 4 al 10 dicembre?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Natale 2023, le previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

Tempo di cambiare le carte in tavola per i nati nell’Ariete. Smentite chi vi ritiene noiosi e prevedibili, cercate di sorprendere chi vi circonda dando una svolta alla vostra quotidianità. Date un po’ di brio alle vostre giornate dando un po’ più ascolto ai vostri impulsi e al vostro istinto. Potreste agguantare occasioni che normalmente vi sarebbero sfuggite.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

I nati nel Toro non riescono proprio a tenere in piedi la baracca. Per ogni passo che fate a destra, il vento vi sospinge a sinistra. L’unica costante dei vostri piani è la facilità con cui vanno all’aria. Prendete i vostri recenti fallimenti con filosofia, non tutto il male viene per nuocere. Forse gli astri stanno solo cercando di spingervi “gentilmente” in una nuova direzione…

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

Buon viso a cattivo gioco, cari nati nei Gemelli. Non andrete avanti senza un compromesso scomodo, non è il momento di borbottare e puntare i piedi. Potreste essere costretti ad accettare situazioni frustranti per ottenere una posizione migliore a lungo termine. Rassegnatevi ed andate avanti, avrete l’occasione di rifarvi nel weekend.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

Nuove prospettive e nuovo futuro per i nati nel Cancro. Siete in una fase complicata della vostra vita, vi sentite incastrati in una bolla pronta a scoppiare in qualsiasi momento. Prendetevi del tempo per fermarvi e pensare, per dedicarvi agli affetti e alle piccole cose. Forse questa bolla non è poi così importante dopotutto: piuttosto che temere l’esplosione, preparatevi a sfruttarla.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

La famiglia è il centro della settimana dei nati nel Leone. Avete ottenuto grandi risultati negli ultimi giorni, grazie al supporto di chi vi è vicino. Condividete il vostro successo con loro, trovate un modo per costruire nuovi ricordi insieme in vista di un futuro ancor più roseo. Anche in amore, siate pronti a dare tutto di voi stessi: chi vi ama accetta ogni pregio e difetto.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

Si ampliano le prospettive dei nati nella Vergine. Questi primi giorni di dicembre sono perfetti per chi punta ad espandere i propri orizzonti, sia dal punto di vista professionale che personale. In particolare è un ottimo periodo per stringere nuovi legami, che siano contatti lavorativi intriganti o nuove amicizie, tutti grandi stimoli per la vostra crescita.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

I nati nella Bilancia si sentono un po’ disconnessi dal mondo che li circonda. Tutto sembra procedere fin troppo velocemente attorno a voi, siete ancora troppo attaccati al passato. Essere fedeli a sé stessi è un bene, ma intestardirsi nel rifiutare il cambiamento vi renderà solo più isolati. Cercate di essere più flessibili e comprensivi verso le persone attorno a voi.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

Occhi aperti, cari nati nello Scorpione. Dietro finti sorrisi e strette di mano si nascondono invidia e secondi fini, non lasciatevi tentare dal successo facile. Proseguite dritto per la vostra strada, ignorando chi vi promette mari e monti a basso prezzo. Sul lavoro, in particolare, non lasciatevi ingannare dai risultati immediati, fidatevi del vostro istinto e troverete il bandolo della matassa.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

Non abbassatevi al livello di chi vi ostacola, cari nati nel Sagittario. In tanti sgomitano per ottenere quel che in mano vostra: in tanti parlano, in troppi spettegolano. Non lasciatevi corrompere dalle malelingue, passate oltre. Non vale la pena buttar via tutto per un paio di frecciate. In amore siate clementi ma chiari, il fraintendimento è dietro l’angolo.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

Settimana all’insegna dell’amore per i nati nel Capricorno. Lasciatevi trascinare dai vostri sentimenti, cercate di avvicinarvi quanto più possibile a chi vi causa questo batticuore. Non è detto che tutto vada come previsto, ma non avrete molte altre occasioni per condividere quel che provate. Meglio aver amato e perso che non aver mai amato.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

Pensate positivo, cari nati nell’Acquario. Avete di fronte a voi un mare di possibilità, ma vi ostinate ad aspettare asciutti sulla spiaggia senza mai tuffarvi. Non otterrete mai nulla restando fermi a darvi la zappa sui piedi, prima cominciate a pensare positivo prima otterrete risultati positivi. Abbiate il coraggio di credere in voi stessi e nelle vostre capacità.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 dicembre

Troppi cambiamenti in poco tempo per i nati nei Pesci. Tante situazioni attorno a voi si sono capovolte all’improvviso, e ora a farla da padrone sono il panico e la confusione. Prima ritrovate il vostro equilibrio meglio è, se continuate a farvi governare dalla paura resterete in balia delle onde. Fate un respiro profondo ed affrontate un problema alla volta.