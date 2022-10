Rihanna nel sequel di Black Panther con la sua colonna sonora: qual è?

Rihanna nel sequel di Black Panther: dopo la morte prematura del protagonista Chadwick Boseman, il secondo capitolo dedicato al Re e Protettore del Regno di Wakanda avrà un seguito. Inoltre, in questo secondo capitolo ci sarà la partecipazione anche della pop star.

Rihanna nel sequel di Black Panther con la sua colonna sonora

‘Black Panther: Wakanda Forever’ è il film sequel di Black Panther la cui uscita nelle sale è prevista in Italia il 9 novembre, l’11 negli Stati Uniti.

Nel secondo capitolo della saga Marvel sarà protagonista in qualche modo anche la pop star Rihanna, che da poco ha partorito il suo bambino. La cantante si è presentata alla premiere del film a Los Angeles con il suo compagno e padre del suo bambino, A$AP Rocky.

E’ stata la stessa Marvel ad annunciare la presenza di Rihanna con un tweet teaser di pochi secondi. Si vede solo il titolo ‘Wakanda Forever’, che man mano svanisce e rimane solo la lettera R (Rihanna), poi la data del 28 ottobre.

Qual è il brano?

Rihanna ha poi condiviso sui suoi profili ufficiali con un particolare in più, il titolo del brano: “Lift Me Up”. Già da qualche settimana girava l’indiscrezione che l’artista avesse inciso due tracce per il prossimo film dell’universo Marvel: la conferma ufficiale è arrivata sui social. L’ultimo album della cantante ‘Anti’ è uscito il 28 gennaio del 2016.