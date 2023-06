Carmen Lasorella, chi è l’ex inviata di guerra Rai: vita privata, attentato, dove vive

Chi è Carmen Lasorella, giornalista e conduttrice, ex inviata di guerra Rai. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera nell’informazione e sulla sua vita privata. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Carmen Lasorella, vita privata e carriera della giornalista e conduttrice

Nata a Matera il 28 febbraio 1955, Carmen Lasorella ha 68 anni ed è una rispettata giornalista e conduttrice televisiva, una delle più importanti inviate di guerra tra gli anni Ottanta e Novanta. Laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, fa i suoi primi passi nel mondo dell’informazione lavorando per il quotidiano Il Globo e per le agenzie Radiocor e Ansa. Dopo anni di gavetta e precariato, nel 1987 Lasorella viene assunta in Rai come conduttrice ed inviata del TG2.

La carriera da inviata di guerra e l’attentato in Somalia nel 1995

Nei dieci anni successivi la carriera di Carmen Lasorella spicca il volo. Presenta il TG2 delle 13, che diventa una delle edizione più viste del telegiornale di Rai 2. È inoltre una delle prime inviate di guerra del giornalismo televisivo italiano. “Partii per la prima volta l’anno della mia assunzione, agosto, quando erano in ferie i più.” –racconta la giornalista in un’intervista concessa a La Gazzetta del Mezzogiorno- “Africa, Medioriente, America Latina, Asia, corrispondenze da 60 paesi suppergiù”.

Nel 1995, tuttavia, Lasorella viene coinvolta in un violento agguato in Somalia. La giornalista viene ferita ma sopravvive all’attentato, mentre suo collega, Marcello Palmisano, non ha la stessa fortuna: muore ucciso dal fuoco dei banditi somali. “Il fuoco incrociato ci tenne in ostaggio per 38 minuti nella Land Cruiser.” –spiega Lasorella- “Marcello Palmisano, mio amico e compagno di lavoro, stava rannicchiato accanto a me. Quando venni ferita dalle schegge e l’abitacolo prese fuoco mi preparai alla fuga. E soltanto allora capii che Marcello era morto. Sangue ovunque. Breve sequestro, riconoscimento alla morgue, inchieste della magistratura, polemiche sul diritto di cronaca, depistaggi, insinuazioni completarono il lavoro dei cecchini somali”.

L’addio al TG2, cosa fa oggi Carmen Lasorella?

Turbata dall’accaduto, Carmen Lasorella lascia il TG2, ma continua a lavorare nel mondo dell’informazione televisiva, sempre in Rai. Negli anni ha ricoperto il ruolo di responsabile delle relazioni esterne, assistente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, direttrice generale di San Marino RTV e presidente di RaiNet. Ha inoltre lavorato come autrice e conduttrice di diversi programmi televisivi come Politistrojka, Rinascimento, La sfida di Hong Kong, PrimaDonna e Visite a domicilio. Dopo l’addio alla Rai e una vittoria in una causa per demansionamento, si dedica a diversi progetti, tra volontariato, convegni, master e apparizioni televisive. Nel 2023 pubblica il suo primo romanzo, VERA …e gli schiavi del Terzo Millennio.

Vita privata: marito, figli, dove vive

Si sa molto poco circa la vita privata della giornalista. Non ha mai avuto figli ma, per un breve periodo, è stata sposata con Giuseppe Falegnami. Una relazione finita male e durata pochissimo, come fa notare lei stessa sul suo sito ufficiale: “Un matrimonio durato appena pochi mesi, che ho chiamato e che chiamerò sempre “l’Errore”, è finalmente alle spalle e così la sentenza di divorzio”. Oggi ha ritrovato l’amore accanto ad un uomo di nome William, con il quale condivide la casa e molte passioni: “Con William abbiamo una casa a San Marino, dove lui lavora. Viaggiamo di continuo, anche in moto, già che siamo entrambi motociclisti”.