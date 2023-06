Giuseppe Falegnami, chi è l’ex marito di Carmen Lasorella

Chi è Giuseppe Falegnami, ex marito di Carmen Lasorella. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita privata della giornalista e conduttrice, da sempre molto riservata.

La nota giornalista e conduttrice Carmen Lasorella non è solita condividere molti dettagli circa la sua vita privata. Anche per questo non vi sono molte informazioni circa il passato amoroso dell’ex inviata di guerra del TG2, da sempre molto attenta allo schivare i pettegolezzi. Una delle poche informazioni a disposizione sul suo conto è la sua relazione con un uomo di nome Giuseppe Falegnami, con il quale è arrivata persino all’altare. I due si erano conosciuti durante la carriera televisiva di Carmen: Falegnami, infatti, ha lavorato con lei come operatore. I due si sposano nel 2012, come racconta lei stessa in un’intervista concessa al Resto del Carlino, ma il loro matrimonio non è destinato a durare.

Dopo appena qualche mese Lasorella e Falegname decidono di prendere strade diverse. La separazione si rivela un affare frustrante quanto liberatorio, almeno a quanto traspare dalle parole della giornalista sul suo sito ufficiale: “Un matrimonio durato appena pochi mesi, che ho chiamato e che chiamerò sempre “l’Errore”, è finalmente alle spalle e così la sentenza di divorzio”.

Il nuovo compagno della giornalista, cosa sappiamo di lui?

Carmen Lasorella non ha rinunciato all’amore dopo la fine turbolenta della sua storia con Giuseppe Falegnami. La giornalista ha infatti trovato un compagno più adatto a lei in un uomo di nome William, con il quale ha cominciato anche a vivere insieme. “Con William abbiamo una casa a San Marino, dove lui lavora.” -spiega Carmen sul suo sito- “Viaggiamo di continuo, anche in moto, già che siamo entrambi motociclisti”.